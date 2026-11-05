Леся Нікітюк показала, як син допомагає їй на кухні (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як однорічний син Оскар уже допомагає їй у домашніх справах.

В Instagram зіркова мама виклала відео в сторіс, на якому можна помітити, як Оскар своїми маленькими ручками витирає стіл біля кавомашини.

Леся Нікітюк показала сина

"Такий тіп прікольний цей син", — написала Леся.

На відео вона каже Оскару, що після вологої серветки треба ще пройтися сухою. Малюк чемно слухав маму, усе правильно зробив. Але потім викинув суху серветку.

Леся сказала, що в неї росте справжній "клінінг-мен".

Леся Нікітюк показала сина Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

У червні 2025 року ведуча вперше та несподівано для багатьох стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі, адже до останнього вона приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, але його обличчя досі ховають від публіки.

Видео дня

Батьком Оскара став морський піхотинець Дмитро Бабчук. На початку 2025 року воїн освідчився коханій. Ходять чутки, що вони вже одружилися, але офіційно пара це не підтверджувала.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наречений Лесі Нікітюк поділився рідкісними кадрами з їхнім однорічним сином Оскаром.

Телеведуча емоційно відреагувала на матеріал нашого видання, присвячений зірковим парам із помітною різницею у віці.

Зірка комедії "Песики" поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина.