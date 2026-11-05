Украинская певица оказалась в больнице и напугала фанатов: что произошло (фото)

Украинская певица и актриса MamaRika (Анастасия Середа) попала в больницу и напугала поклонников. Артистка перенесла операцию и показала, как приходила в себя после наркоза.

MamaRika поделилась соответствующими кадрами в Instagram-stories (mamarika_official). Как оказалось, исполнительнице поставили внутриматочную спираль.

Что случилось с MamaRika

Певица призналась, что решила позаботиться о своём женском здоровье. В связи с этим ей провели операцию и установили внутриматочную спираль. Сейчас артистка приходит в себя после наркоза и восстанавливается. Рядом с ней находится и поддерживает её любимый муж Сергей Середа.

"Девочки, поставила спираль. Забочусь о своём женском здоровье. Главный посыл — я прихожу в себя после наркоза. Берегите своё здоровье, девочки. Вы, прежде всего, королевы. Заботьтесь о своём здоровье", — сказала в видео MamaRika.

Видео дня

MamaRika оказалась в больнице Фото: Instagram

Проблемы со здоровьем MamaRika

Ранее MamaRika отменила несколько концертов из-за срочной операции. Она призналась, что у неё возникли проблемы со женским здоровьем, которые необходимо решать хирургическим путём.

"Как вы знаете, у меня сейчас немного ухудшилось самочувствие. Говорю как есть, по-женски. У меня серьезные проблемы. Я проигнорировала эти симптомы, когда неделю назад меня уже окончательно свалило. Вы писали: "Отдохни-отдохни". Конечно, я не отдохнула, продолжила ездить на концерты и довела себя до крайности. Мне в срочном порядке делают операцию", — рассказывала артистка.

MamaRika Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

MamaRika рассказала, как три дня добиралась из обстреливаемого Дубая в Украину. Артистка застряла на курорте вместе с сыном.

Также певица рассказала о браке с Сергеем Середой, признавшись, что из-за любви к свободе и своего характера ей бывает довольно сложно делить с кем-то свое личное пространство.

Кроме того, недавно знаменитость сообщила о потере голоса во время пребывания за границей. Как оказалось, она подхватила вирус.