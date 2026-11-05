Українська співачка опинилась у лікарні і злякала фанатів: що сталося (фото)

Українська співачка та акторка MamaRika (Анастасія Середа) потрапила у лікарню і налякала шанувальників. Артистка перенесла операцію і показала, як відходила від наркозу.

Відповідними кадрами MamaRika поділилась в Instagram-stories (mamarika_official). Як виявилось, виконавиці ввели внутрішньоматкову спіраль.

Що сталося з MamaRika

Співачка зізналась, що вирішила подбати про своє жіноче здоров’я. Таким чином, їй провели операцію та поставили внутрішньоматкову спіраль. Наразі артистка відходить від наркозу та відновлюється. Поруч із нею перебуває й підтримує коханий чоловік Сергій Середа.

"Дівчата, поставила спіраль. Займаюся своїм жіночим здоров’ям. Основний меседж — я відходжу від наркозу. Дбайте про своє здоров’я, дівчата. Ви, перш за все, королеви. Займайтеся своїм здоров’ям", — сказала на відео MamaRika.

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MamaRika опинилась у лікарні Фото: Instagram

Проблеми зі здоров’ям MamaRika

Раніше MamaRika скасувала деякі концерти через термінову операцію. Вона зізналась, що в неї виникли проблеми із жіночим здоров'ям, які потрібно вирішувати хірургічним шляхом.

"Як ви знаєте, у мене зараз трішки погіршились моменти по здоров'ю. Кажу як є, по жіночому. У мене серйозні нюанси. Я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно зірвало. Ви писали: "Відпочинь-відпочинь". Звичайно, я не відпочила, продовжила їздити далі на концерти і довела себе до крайнощів. Мені в терміновому порядку роблять операцію", — розповідала артистка.

MamaRika Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

MamaRika зізналась, як три дні добиралась із обстріляного Дубаї в Україну. Артистка застрягла на курорті разом із сином.

Також співачка розповіла про шлюб із Сергієм Середою, зізнавшись, що через любов до свободи та свій характер їй буває доволі складно ділити з кимось свій простір.

Крім того, нещодавно знаменитість повідомила про втрату голосу під час перебування за кордоном. Як виявилось, вона підхопила вірус.