Відома українська співачка втратила голос: що сталося (фото)

Українська співачка та акторка MamaRika (Анастасія Середа) розповіла про втрату голосу під час перебування за кордоном.

Зірка сцени поєднує робочі справи з відпочинком біля моря на грецькому острові Крит. А перед цим Анастасія виступила з концертом у Празі. Після виступу голос MamaRika фактично зник.

MamaRika втратила голос

"Як виявилося, я десь хапанула вірусняк, який вражає голосові зв’язки. Тому вже майже тиждень мовчу і далі буду, поки не стане легше говорити, бо зараз мені прям це дається складно. Не жаліюся, просто констатую", — зізналася Середа.

Співачці наразі складно навіть говорити. Втім, Настя не панікує через це.

"У спокійному режимі біля моря, думаю, відновлення буде швидшим. Тому наразі розмовних сторіс не буде, але я спробую показати вам вайб цього прекрасного місця", — зазначила зірка серіалу "Одного разу в Одесі".

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MamaRika на Криті Фото: Instagram

MamaRika натомість обіцяє ділитися атмосферою острова, на якому відпочиває.

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