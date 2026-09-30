Известная украинская певица потеряла голос: что произошло (фото)

Украинская певица и актриса MamaRika (Анастасия Середа) рассказала о потере голоса во время пребывания за границей.

Звезда сцены совмещает рабочие дела с отдыхом у моря на греческом острове Крит. А перед этим Анастасия выступила с концертом в Праге. После выступления голос MamaRika практически пропал.

MamaRika потеряла голос

"Как оказалось, я где-то подхватила вирус, поражающий голосовые связки. Поэтому уже почти неделю молчу и буду молчать дальше, пока не станет легче говорить, потому что сейчас мне это дается с трудом. Не жалуюсь, просто констатирую", — призналась Середа.

Певице сейчас даже трудно говорить. Впрочем, Настя не паникует из-за этого.

"В спокойной обстановке у моря, думаю, восстановление пройдет быстрее. Поэтому пока не будет разговорных сторис, но я постараюсь показать вам атмосферу этого прекрасного места", — отметила звезда сериала "Однажды в Одессе".

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MamaRika на Крите Фото: Instagram

MamaRika, в свою очередь, обещает делиться впечатлениями об атмосфере острова, на котором она отдыхает.

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