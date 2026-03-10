"Виплакалась": MamaRika розказала, як три дні добиралась із обстріляного Дубаї в Україну
Українська співачка нарешті повернулася додому після виснажливої подорожі до ОАЕ, де несподівано почались обстріли з боку Ірану внаслідок атаки США та Ізраїлю.
Поїздка MamaRika в Дубай стала величезним випробуванням через напруження на Близькому Сході. Артистка застрягла на курорті разом із сином. Їм довелося летіти транзитом через Єгипет та Молдову, адже велику кількість авіарейсів скасували з міркувань безпеки.
MamaRika повернулась
У понеділок, 9 березня, артистка повідомила в Instagram радісну новину — вони з сином нарешті повернулася додому. Останні три тижні вона називає чи не найважчими за довгий час.
"Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу, я офіційно безстрашна і безсмертна", — переконана MamaRika.
Дорога тривала 3 дні
Дорога виявилася тернистою й тривала 3 дні. Зрештою, співачка подякувала всім, хто хвилювався за них, і окремо — чоловікові Сергію Середі, який весь цей час підтримував її та допомагав.Важливо
"Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі", — підсумувала артистка, прикріпивши серію кадрів, зроблених у дорозі.
Родичі, друзі, колеги та шанувальники почали засипати MamaRika словами підтримки.
