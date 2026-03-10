"Виплакалась": MamaRika розказала, як три дні добиралась із обстріляного Дубаї в Україну

Українська співачка нарешті повернулася додому після виснажливої подорожі до ОАЕ, де несподівано почались обстріли з боку Ірану внаслідок атаки США та Ізраїлю.

Поїздка MamaRika в Дубай стала величезним випробуванням через напруження на Близькому Сході. Артистка застрягла на курорті разом із сином. Їм довелося летіти транзитом через Єгипет та Молдову, адже велику кількість авіарейсів скасували з міркувань безпеки.

MamaRika повернулась

У понеділок, 9 березня, артистка повідомила в Instagram радісну новину — вони з сином нарешті повернулася додому. Останні три тижні вона називає чи не найважчими за довгий час.

MamaRika була в дорозі три дні Фото: Instagram

"Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу, я офіційно безстрашна і безсмертна", — переконана MamaRika.

Дорога тривала 3 дні

Дорога виявилася тернистою й тривала 3 дні. Зрештою, співачка подякувала всім, хто хвилювався за них, і окремо — чоловікові Сергію Середі, який весь цей час підтримував її та допомагав.

"Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі", — підсумувала артистка, прикріпивши серію кадрів, зроблених у дорозі.

Родичі, друзі, колеги та шанувальники почали засипати MamaRika словами підтримки.

За словами артистки, під час поїздки, яку вона планувала як відпочинок для дитини від постійних обстрілів в Україні, вони знову опинилися в небезпеці.

