"Выплакалась": MamaRika рассказала, как три дня добиралась из обстрелянного Дубая в Украину

Украинская певица наконец вернулась домой после изнурительного путешествия в ОАЭ, где неожиданно начались обстрелы со стороны Ирана в результате атаки США и Израиля.

Поездка MamaRika в Дубай стала огромным испытанием из-за напряженности на Ближнем Востоке. Артистка застряла на курорте вместе с сыном. Им пришлось лететь транзитом через Египет и Молдову, ведь большое количество авиарейсов отменили из соображений безопасности.

MamaRika повернулась

В понедельник, 9 марта, артистка сообщила в Instagram радостную новость — они с сыном наконец-то вернулась домой. Последние три недели она называет едва ли не самыми тяжелыми за долгое время.

MamaRika была в пути три дня Фото: Instagram

"Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого трэша, я официально бесстрашная и бессмертная", — убеждена MamaRika.

Дорога длилась 3 дня

Дорога оказалась тернистой и длилась 3 дня. В конце концов, певица поблагодарила всех, кто волновался за них, и отдельно — мужа Сергея Середу, который все это время поддерживал ее и помогал.

"Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше", — подытожила артистка, прикрепив серию кадров, сделанных в дороге.

Родственники, друзья, коллеги и поклонники начали засыпать MamaRika словами поддержки.

