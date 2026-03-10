"Выплакалась": MamaRika рассказала, как три дня добиралась из обстрелянного Дубая в Украину
Украинская певица наконец вернулась домой после изнурительного путешествия в ОАЭ, где неожиданно начались обстрелы со стороны Ирана в результате атаки США и Израиля.
Поездка MamaRika в Дубай стала огромным испытанием из-за напряженности на Ближнем Востоке. Артистка застряла на курорте вместе с сыном. Им пришлось лететь транзитом через Египет и Молдову, ведь большое количество авиарейсов отменили из соображений безопасности.
MamaRika повернулась
В понедельник, 9 марта, артистка сообщила в Instagram радостную новость — они с сыном наконец-то вернулась домой. Последние три недели она называет едва ли не самыми тяжелыми за долгое время.
"Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого трэша, я официально бесстрашная и бессмертная", — убеждена MamaRika.
Дорога длилась 3 дня
Дорога оказалась тернистой и длилась 3 дня. В конце концов, певица поблагодарила всех, кто волновался за них, и отдельно — мужа Сергея Середу, который все это время поддерживал ее и помогал.Важно
"Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше", — подытожила артистка, прикрепив серию кадров, сделанных в дороге.
Родственники, друзья, коллеги и поклонники начали засыпать MamaRika словами поддержки.
- По словам артистки, во время поездки, которую она планировала как отдых для ребенка от постоянных обстрелов в Украине, они снова оказались в опасности.
