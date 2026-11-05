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Кричала от страха: Полякова показала, как делает инъекции красоты (фото)

Оля Полякова делает инъекции красоты в руки
Оля Полякова | Фото: Instagram

Украинская певица Оля Полякова активно заботится о внешнем виде своих рук, которые, по словам звезды, имеют очень тонкую и сухую кожу.

В Instagram звезда показала, как, не сдерживая криков, решилась на инъекции гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов.

Оля Полякова делала "инъекцию красоты"

Сначала артистка даже громко кричала от страха, ведь такие уколы выглядят довольно пугающе: иглу вводят глубоко под кожу. Сама же Полякова подчеркнула, что на самом деле это не больно, а только страшно. Она даже просила врача не торопиться, а делать уколы медленно и спокойно.

"У меня очень сухая и тоненькая кожа на руках. И вены проступают. Короче, решила всё это дело зашить гиалуронкой", — сказала Оля.

Правда, позже звезда уточнила, что ей всё-таки сделали укол анестезии, поэтому она лежала совершенно спокойно до окончания процедуры.

Видео дня
Оля Полякова делает инъекции красоты
Оля Полякова делает инъекции красоты
Фото: polyakovamusic
Оля Полякова делает инъекции красоты
Оля Полякова делает инъекции красоты
Фото: polyakovamusic

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица рассказала, что 15 лет скрывала свой настоящий возраст, публично называя себя на пять лет моложе.