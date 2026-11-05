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Кричала від страху: Полякова показала, як робить ін'єкції краси (фото)

Оля Полякова робить інʼєкції краси в руки
Оля Полякова | Фото: Instagram

Українська співачка Оля Полякова активно піклується про вигляд своїх рук, які, за словами зірки, мають дуже тонку та суху шкіру.

В Instagram зірка показала, як з криками наважилася на уколи гіалуронової кислоти і полінуклеотидів.

Оля Полякова показала інʼєкцію краси

Артистка спершу навіть голосно кричала від страху, бо виглядають такі ін'єкції доволі лякаюче, адже голку заводять глибоко під шкіру. Сама ж Полякова наголосила, що насправді це не боляче, лише страшно. Вона навіть казала лікарці, щоб та не поспішала, а повільно та спокійно робила уколи.

"В мене дуже така суха і тонесенька шкіра на руках. І вени вилазять. Коротше, вирішила все це діло зашити гіалуронкою", — сказала Оля.

Щоправда, потім зірка уточнила, що їй все ж таки вкололи анестезію, тому вона в повному спокої лежала до закінчення процедури.

Видео дня
Оля Полякова робить уколи краси
Оля Полякова робить уколи краси
Фото: polyakovamusic
Оля Полякова робить уколи краси
Оля Полякова робить уколи краси
Фото: polyakovamusic

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також співачка розповідала, що 15 років приховувала свій справжній вік, публічно називаючи себе на п'ять років молодшою.