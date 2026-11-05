Кричала від страху: Полякова показала, як робить ін'єкції краси (фото)

Українська співачка Оля Полякова активно піклується про вигляд своїх рук, які, за словами зірки, мають дуже тонку та суху шкіру.

В Instagram зірка показала, як з криками наважилася на уколи гіалуронової кислоти і полінуклеотидів.

Оля Полякова показала інʼєкцію краси

Артистка спершу навіть голосно кричала від страху, бо виглядають такі ін'єкції доволі лякаюче, адже голку заводять глибоко під шкіру. Сама ж Полякова наголосила, що насправді це не боляче, лише страшно. Вона навіть казала лікарці, щоб та не поспішала, а повільно та спокійно робила уколи.

"В мене дуже така суха і тонесенька шкіра на руках. І вени вилазять. Коротше, вирішила все це діло зашити гіалуронкою", — сказала Оля.

Щоправда, потім зірка уточнила, що їй все ж таки вкололи анестезію, тому вона в повному спокої лежала до закінчення процедури.

Видео дня

Оля Полякова робить уколи краси Фото: polyakovamusic

Оля Полякова робить уколи краси Фото: polyakovamusic

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова відреагувала на скандали навколо дуету Потапа і Насті Каменських під час повномасштабної війни.

Зірка разом з молодшою донькою Алісою потрапила під атаку російського "Шахеда" під час поїздки потягом до Польщі.

Також співачка розповідала, що 15 років приховувала свій справжній вік, публічно називаючи себе на п'ять років молодшою.