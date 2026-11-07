Украинцы рассказали, на чем экономят в Америке (фото)

Украинцы Марина и Владимир, проживающие в США, решили искренне поделиться с людьми тем, на чём же они там экономят.

В TikTok (marina_antonyuk) семья выложила видео, в котором откровенно, а порой и с юмором пообщалась со своими подписчиками.

На чем украинцы экономят в США

"У меня в генах заложена эта способность — экономить. Марина пока не очень понимает, что это такое", — пошутил Владимир.

Первый пункт в экономии — машина мужа.

"Мой супер-пупер Вольтик второй", — сказал он.

Марина добавила, что терпеть не может это "корыто на четырёх колёсах".

"Я купил её намного дешевле рыночной цены, а потом ещё благодаря тому, что она заряжается, получил тысячу долларов от электрокомпании в качестве скидки. Просто так мне дали тысячу долларов. Но вместо страховки в 250 долларов мы сейчас платим 70 за эту машину. А за Audi платили 250. Так что это была моя идея — сэкономить", — сказал Владимир.

Видео дня

К тому же семья экономит на одежде мужа.

Марина и Владимир Фото: TikTok

"Футболки не нужно выбрасывать. Их нужно носить дома", — говорит Владимир.

Марина добавила, что ей приходится объяснять мужу, почему она выбрасывает каждую футболку.

"Ещё я выключаю кондиционер на ночь на первом этаже. Он там почти всегда выключен", — говорит мужчина.

В частности, они включают посудомоечную машину после девяти часов.

"Потому что с четырёх до девяти у нас очень дорогое электричество", — пояснила семья.

Мебель они купили на улице через маркетплейс. Но признались, что недовольны ею.

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Реакция сети

В комментариях люди тепло откликнулись на искренность семьи:

"Ой, с футболками, наверное, у всех мужчин такая история. Я своему показываю, где порвана, и при нём рву ещё больше, чтобы он её больше не носил".

"Поддерживаю Владимира с Вольтом, я присматриваюсь к Приусу".

"Я думала, что только у меня такой муж".

"Мой муж тоже не позволяет выбрасывать старые вещи, пока они ещё могут служить, как он говорит".

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