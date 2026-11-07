Українці зізналися, на чому економлять в Америці (фото)

Українці Марина та Володимир, які живуть у США, вирішили щиро поділитися з людьми, на чому ж вони там економлять.

У TikTok (marina_antonyuk) родина виклала відео, у якому чесно та іноді з жартами поговорила зі своїми підписниками.

На чому українці економлять у США

"Генетично мені передано цей скіл — економити. Марина поки що не дуже розуміє, що це таке", — пожартував Володимир.

Перший пункт в економії — машина чоловіка.

"Мій супер-пупер вольтік другий", — сказав він.

Марина додала, що терпіти не може це "корито на чотирьох колесах".

"Я купив її набагато дешевше ринку і потім ще за рахунок того, що вона заряджається, я тисячу доларів отримав від електричної компанії як рібейт. Просто так мені дали тисячу доларів. Але замість страховки 250 доларів ми платимо 70 зараз за цю машину. А за Audi платили 250. Так що це моя ідея була, щоб економити", — сказав Володимир.

Видео дня

До того ж, родина економить на одязі чоловіка.

Марина та Володимир Фото: TikTok

"Футболочки не мають викидатися. Вони мають зношуватися вдома", — каже Володимир.

Марина додала, що вона мусить аргументувати чоловіку викидання кожної футболки.

"Ще я виключаю кондиціонер на ніч на першому поверсі. Він там майже завжди виключений", — каже чоловік.

Зокрема, вони вмикають посудомийку після девʼятої години.

"Бо з чотирьох до девʼяти дуже дорога електрика в нас", — пояснила родина.

Меблі вони купили на вулиці з маркетплейсу. Але зізналися, що незадоволені ними.

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Реакція мережі

У коментарях люди тепло відгукнулися на щирість родини:

"Ой, з футболками це напевне у всіх чоловіків така історія. Я своєму показую, де порвано і при ньому розриваю ще більше, шоб вже не носив".

"Підтримую Володимира із Вольтом, я розглядаю Пріуса".

"Я думала, то тільки в мене такий чоловік".

"Мій чоловік так само не дозволяє викинути старі речі, поки вони ще можуть служити, як він каже".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Альона поскаржилася на американську медицину. Жінка платить за страхування 2800 доларів, але боїться там хворіти.

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