Українці зізналися, на чому економлять в Америці (фото)
Українці Марина та Володимир, які живуть у США, вирішили щиро поділитися з людьми, на чому ж вони там економлять.
У TikTok (marina_antonyuk) родина виклала відео, у якому чесно та іноді з жартами поговорила зі своїми підписниками.
На чому українці економлять у США
"Генетично мені передано цей скіл — економити. Марина поки що не дуже розуміє, що це таке", — пожартував Володимир.
Перший пункт в економії — машина чоловіка.
"Мій супер-пупер вольтік другий", — сказав він.
Марина додала, що терпіти не може це "корито на чотирьох колесах".
"Я купив її набагато дешевше ринку і потім ще за рахунок того, що вона заряджається, я тисячу доларів отримав від електричної компанії як рібейт. Просто так мені дали тисячу доларів. Але замість страховки 250 доларів ми платимо 70 зараз за цю машину. А за Audi платили 250. Так що це моя ідея була, щоб економити", — сказав Володимир.
До того ж, родина економить на одязі чоловіка.
"Футболочки не мають викидатися. Вони мають зношуватися вдома", — каже Володимир.
Марина додала, що вона мусить аргументувати чоловіку викидання кожної футболки.
"Ще я виключаю кондиціонер на ніч на першому поверсі. Він там майже завжди виключений", — каже чоловік.
Зокрема, вони вмикають посудомийку після девʼятої години.
"Бо з чотирьох до девʼяти дуже дорога електрика в нас", — пояснила родина.
Меблі вони купили на вулиці з маркетплейсу. Але зізналися, що незадоволені ними.
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Реакція мережі
У коментарях люди тепло відгукнулися на щирість родини:
- "Ой, з футболками це напевне у всіх чоловіків така історія. Я своєму показую, де порвано і при ньому розриваю ще більше, шоб вже не носив".
- "Підтримую Володимира із Вольтом, я розглядаю Пріуса".
- "Я думала, то тільки в мене такий чоловік".
- "Мій чоловік так само не дозволяє викинути старі речі, поки вони ще можуть служити, як він каже".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Альона поскаржилася на американську медицину. Жінка платить за страхування 2800 доларів, але боїться там хворіти.
- Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.
Крім того, українець на імʼя Ігор Стасюк не прийняв вже третю пропозицію роботи в Німеччині. Чоловіка не влаштувала названа заробітна плата.