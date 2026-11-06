82-летний Майкл Дуглас впервые за долгое время вышел в свет с детьми (фото)

82-летний американский актёр Майкл Дуглас впервые за долгое время появился на публике со своими детьми от жены-актрисы Кэтрин Зета-Джонс. Знаменитость посетил гала-концерт вместе с сыном Диланом и дочерью Кэрис.

Интересно, что голливудская звезда крайне редко появляется с детьми на публичных мероприятиях. На этот раз Дуглас посетил гала-концерт Tibet House US Art of Freedom Gala 2026 вместе со своими наследниками. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Как сейчас выглядят дети Дугласа

Папарацци запечатлели на камеру 82-летнего актёра, который надел на мероприятие деловой чёрный костюм и синюю рубашку.

23-летняя дочь Кэрис позировала в чёрном гольфе и длинной юбке цвета хаки. А 26-летний Дилан выбрал для появления на публике коричневый костюм и яркую рубашку.

Майкл Дуглас с детьми Фото: Instagram

Личная жизнь Майкла Дугласа

В 1977 году актёр женился на дочери австрийского дипломата Диандре Лукер. Пара прожила вместе 23 года, и у них родился сын Кэмерон (в 1978 году). Официально супруги развелись в 2000 году.

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Во второй раз Дуглас женился на Кэтрин Зета-Джонс. Впервые они встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер представлял фильм "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Зета-Джонс рекламировала фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом. Они поженились в отеле The Plaza в Нью-Йорке в 2000 году.

В этом браке родились двое детей — сын Дилан и дочь Керис.

Интересно, что инсайдеры недавно стали говорить, что Кэтрин, судя по всему, в последнее время чувствовала себя довольно измотанной. Мол, её карьера пошла на спад, а чувства к мужу, с которым она прожила в браке 25 лет, угасают. Впрочем, официально о разрыве никто из них не говорил.

Дуглас с актрисой Кэтрин Зета-Джонс Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Лос-Анджелесе выставлена на продажу квартира, ранее принадлежавшая актерам Майклу Дугласу и Кэтрин Зета-Джонс. Стоимость роскошных апартаментов — 7 млн долларов.

Голливудский актёр поздравил сына с особым днём, опубликовав снимок из Киева. Фото было сделано в центре столицы возле ресторана Евгения Клопотенко.

Кроме того, Зета-Джонс и Дуглас, несмотря на слухи о разводе, появились вместе на публике. Они пришли на выпускной дочери.