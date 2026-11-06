82-річний Майкл Дуглас вперше за довгий час вийшов у світ з дітьми (фото)

82-річний американський актор Майкл Дуглас вперше за тривалий час вийшов на публіку зі своїми дітьми від дружини-артистки Кетрін Зета-Джонс. Знаменитість відвідав галаконцерт з сином Діланом та донькою Керіс.

Цікаво, що зірка Голлівуду вкрай рідко показується з дітьми на публічних заходах. Цього ж разу Дуглас побував на галаконцерті Tibet House US Art of Freedom Gala 2026 зі спадкоємцями. Детальніше про це – розповість Фокус.

Як зараз виглядають діти Дугласа

Папараці піймали на камеру 82-річного актора, який одягнув на захід діловий чорний костюм та синю сорочку.

23-річна донька Керіс позувала у чорному гольфі та довгій спідниці кольору хакі. А 26-річний Ділан обрав для появи на публіці коричневий костюм і яскраву сорочку.

Майкл Дуглас з дітьми Фото: Instagram

Особисте життя Майкла Дугласа

У 1977 році актор одружився з дочкою австрійського дипломата Діандрою Лукер. Пара разом прожила 23 роки і у них народився син Кемерон (1978 року). Офіційно подружжя розлучилось у 2000-му.

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Вдруге Дуглас одружився з Кетрін Зетою-Джонс. Уперше вони зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Зета-Джонс рекламувала фільм "Маска Зорро" з Антоніо Бандерасом. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку у 2000 році.

У цьому союзі народилося двоє дітей — син Ділан та донька Керіс.

Цікаво, що інсайдери нещодавно почали говорити, що Кетрін начебто за останній період почувалася доволі виснаженою. Мовляв, її кар'єра пішла на спад, а почуття до чоловіка, з яким вона була у шлюбі протягом 25 років, згасають. Втім, офіційно про розрив ніхто з них не говорив.

Дуглас з акторкою Кетрін Зетою-Джонс Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Лос-Анджелесі продається квартира, яка раніше належала акторам Майклу Дугласу і Кетрін Зета-Джонс. Вартість розкішних апартаментів — $7 млн.

Голлівудський актор привітав сина з особливим днем кадром з Києва. Фото було зроблене в центрі столиці біля ресторану Євгена Клопотенка.

Крім того, Зета-Джонс та Дуглас на тлі чуток про розлучення вийшли разом у світ. Вони показалися на випускному доньки.