Мик Джаггер появился с возлюбленной, младшей его на 44 года (фото)

83-летний английский певец Мик Джаггер и его 39-летняя невеста Мелани Хэмрик провели вечер в Лондоне, поддержав важную благотворительную инициативу.

Мик и Мелани вышли в свет, посетив отель The Chancery Rosewood: они пришли на мероприятие "Вечер с Аланом Каммингом", организованное в поддержку организаций Battersea Dogs and Cats Home и Pets as Therapy. Об этом пишет Daily Mail.

Мик Джаггер представил свою невесту

Балерина Мелани выглядела потрясающе в стильном полностью чёрном наряде: свитере с высоким воротником, украшенном золотыми деталями, объёмном пиджаке и широких брюках.

Тем временем Мик продемонстрировал свой фирменный рок-н-ролльный шарм, появившись в чёрно-белой рубашке с узором, чёрном пиджаке и подходящих брюках.

Мик Джаггер с невестой Фото: X (Twitter)

Отношения Мика и Мелани

Мик и Мелани вместе уже двенадцать лет, хотя только в апреле этого года она рассказала, что они тайно обручились ещё два-три года назад. В 2016 году у пары родился сын Деверо Октавиан Бази — первый ребёнок для Мелани и восьмой для Мика.

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Остальные семь детей Мика: Карис (56 лет) — от Марши Гант; Джейд (55 лет) — от Бьянки Джаггер; Элизабет (42 года), Джеймс (41 год), Джорджия (34 года) и Габриэль (28 лет) — от Джерри Холла; а также Лукас (27 лет) — от Лусианы Морад Хименес.

Комментируя значительную разницу в возрасте в интервью изданию The Times в сентябре 2024 года, Мелани отметила, что редко задумывается об этом. "У каждого будет своё мнение, — сказала она. — Если вы постоянно думаете о том, что скажут другие — независимо от того, на каком этапе жизни вы находитесь, — у вас возникнут проблемы, и вы начнёте чрезмерно анализировать ситуацию".

Мик Джаггер с невестой и сыном Фото: Melanie Hamrick

Их пути впервые случайно пересеклись в феврале 2014 года, когда группа The Rolling Stones и Американский театр балета одновременно гастролировали в Японии. Мелани, которая была там с подругой, познакомили с легендарным фронтменом за кулисами после концерта The Rolling Stones, однако их роман официально начался только в июне того же года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Британский музыкант и лидер легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер официально обручился.

Маленький сын Мика Джаггера попал в больницу после того, как травмировал ногу во время игры в футбол.

Кроме того, Фокус писал о появлении певца и Мелани Хэмрик на вечеринке "Оскар-2025".