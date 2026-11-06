Мік Джаггер показався з коханою, молодшою на 44 роки (фото)

83-річний англійський співак Мік Джаггер і його 39-річна наречена Мелані Гемрік провели вечір у Лондоні, підтримавши важливу благодійну ініціативу.

Мік і Мелані вийшли у світ, відвідавши готель The Chancery Rosewood: вони прийшли на захід "Вечір з Аланом Каммінгом", організований на підтримку організацій Battersea Dogs and Cats Home та Pets as Therapy. Про це пише Daily Mail.

Мік Джаггер показав свою наречену

Балерина Мелані мала приголомшливий вигляд у стильному повністю чорному вбранні: светрі з високим коміром, оздобленому золотими деталями, об’ємному піджаку та широких штанах.

Тим часом Мік продемонстрував свій фірмовий рок-н-рольний шарм, з’явившись у чорно-білій сорочці з візерунком, чорному піджаку та відповідних штанах.

Мік Джаггер з нареченою Фото: X (Twitter)

Стосунки Міка та Мелані

Мік і Мелані разом уже дванадцять років, хоча лише у квітні цього року вона розповіла, що вони таємно заручилися ще два-три роки тому. У 2016 році в пари народився син Деверо Октавіан Базі — перша дитина для Мелані та восьма для Міка.

Видео дня

Інші семеро дітей Міка: Каріс (56 років) — від Марші Гант; Джейд (55 років) — від Б’янки Джаггер; Елізабет (42 роки), Джеймс (41 рік), Джорджія (34 роки) та Габріель (28 років) — від Джеррі Голл; а також Лукас (27 років) — від Лусіани Морад Хіменес.

Коментуючи значну різницю у віці в інтерв’ю виданню The Times у вересні 2024 року, Мелані зазначила, що рідко замислюється про це. "У кожного буде своя думка, — сказала вона. — Якщо ви постійно думаєте про те, що скажуть інші — незалежно від того, на якому етапі життя ви перебуваєте, — у вас виникнуть проблеми, і ви почнете надмірно аналізувати ситуацію".

Мік Джаггер з нареченою та сином Фото: Melanie Hamrick

Їхні шляхи вперше випадково перетнулися в лютому 2014 року, коли гурт The Rolling Stones і Американський театр балету одночасно гастролювали в Японії. Мелані, яка була там із подругою, познайомили з легендарним фронтменом за лаштунками після концерту The Rolling Stones, проте їхній роман офіційно розпочався лише в червні того ж року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Британський музикант та лідер легендарного гурту The Rolling Stones Мік Джаггер офіційно заручився.

Маленький син Міка Джаггера потрапив у лікарню після того, як травмував ногу під час гри у футбол.

Також Фокус писав про появу співака та Мелані Гемрік на вечірці "Оскару-2025".