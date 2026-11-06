Не более 5 кг: Григорию Решетнику запретили набирать вес на телевидении
Украинский шоумен Григорий Решетник признался, что в его контракте в качестве ведущего шоу "Холостяк" есть особое требование относительно веса. Перед съемками нового сезона он не должен был набирать более пяти килограммов.
Об этом постоянный ведущий романтического реалити-шоу рассказал в программе "Кто сверху?" на Новом канале. По словам Григория, продюсеры объясняли это тем, что в кадре он в таком случае выглядит "немного крупновато", а костюмы сидят не так удачно.
Решетник раскрыл условия контракта
Шоумен подчеркнул, что требование о наборе веса было прописано в контракте уже давно.
"Всю жизнь пытаюсь похудеть. И поэтому мой любимый телеканал прописал мне в контракте, что перед новым сезоном проекта "Холостяк" я не должен набирать вес более чем на пять килограммов. Потому что тогда я выгляжу в кадре крупноватым, да и костюмы сидят не так, как надо", — говорит Решетник.
Телеведущий также рассказал о своих требованиях. Как оказалось, у Григория нет райдера. Он полностью полагается на организаторов или просит предоставить радиомикрофон, воду и кофе без молока.
К пожеланиям продюсеров Решетник относится спокойно. Он старается ужинать дома после работы. За стол вместе с гостями во время мероприятия он не садится.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Жена украинского телеведущего Григория Решетника рассказала о неприятном инциденте, произошедшем во время поездки за границу.
- Христина Решетник показала результаты визита к парикмахеру.
Телеведущий вместе с женой Христиной оставили детей дома и отправились на романтический отдых в Турцию.