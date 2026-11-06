Не более 5 кг: Григорию Решетнику запретили набирать вес на телевидении

Украинский шоумен Григорий Решетник признался, что в его контракте в качестве ведущего шоу "Холостяк" есть особое требование относительно веса. Перед съемками нового сезона он не должен был набирать более пяти килограммов.

Об этом постоянный ведущий романтического реалити-шоу рассказал в программе "Кто сверху?" на Новом канале. По словам Григория, продюсеры объясняли это тем, что в кадре он в таком случае выглядит "немного крупновато", а костюмы сидят не так удачно.

Решетник раскрыл условия контракта

Шоумен подчеркнул, что требование о наборе веса было прописано в контракте уже давно.

"Всю жизнь пытаюсь похудеть. И поэтому мой любимый телеканал прописал мне в контракте, что перед новым сезоном проекта "Холостяк" я не должен набирать вес более чем на пять килограммов. Потому что тогда я выгляжу в кадре крупноватым, да и костюмы сидят не так, как надо", — говорит Решетник.

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Телеведущий также рассказал о своих требованиях. Как оказалось, у Григория нет райдера. Он полностью полагается на организаторов или просит предоставить радиомикрофон, воду и кофе без молока.

Григорий Решетник Фото: Instagram

К пожеланиям продюсеров Решетник относится спокойно. Он старается ужинать дома после работы. За стол вместе с гостями во время мероприятия он не садится.

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