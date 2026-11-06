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Не більше 5 кг: Григорію Решетніку на телебаченні заборонили набирати вагу

Григорію Решетніку заборонили набирати вагу
Григорій Решетнік | Фото: Instagram

Український шоумен Григорій Решетнік зізнався, що в його контракті ведучого шоу "Холостяк" є особлива вимога щодо ваги. Перед зйомками нового сезону він не мав набирати понад п’ять кг.

Про це незмінний ведучий романтичного реаліті розповів у програмі "Хто зверху?" на Новому каналі. За словами Григорія, продюсери пояснювали це тим, що в кадрі він у такому разі має "величенький" вигляд, а костюми сидять не так вдало.

Решетнік розкрив умови контракту

Шоумен наголосив, що вимога щодо набору ваги була прописана в контракті давно.

"Усе життя намагаюся схуднути. І тому мій улюблений телеканал записав мені в контракті, що я не маю перед новим сезоном проєкту "Холостяк" гладшати більше ніж на пʼять кілограмів. Бо тоді стаю величеньким у кадрі, та й костюми сидять не так, як треба", — каже Решетнік.

Телеведучий також розкрив свої вимоги. Як виявилося, райдера у Григорія немає. Він повністю покладається на організаторів або просить надати радіомікрофон, воду та каву без молока.

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Григорій Решетнік
Григорій Решетнік
Фото: Instagram

До побажань продюсерів Решетнік ставиться спокійно. Він намагається їсти вдома після роботи. За стіл разом із гостями під час заходу він не сідає.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Телеведучий разом із дружиною Христиною залишили дітей удома та вирушили на романтичний відпочинок до Туреччини.