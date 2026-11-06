Не більше 5 кг: Григорію Решетніку на телебаченні заборонили набирати вагу

Український шоумен Григорій Решетнік зізнався, що в його контракті ведучого шоу "Холостяк" є особлива вимога щодо ваги. Перед зйомками нового сезону він не мав набирати понад п’ять кг.

Про це незмінний ведучий романтичного реаліті розповів у програмі "Хто зверху?" на Новому каналі. За словами Григорія, продюсери пояснювали це тим, що в кадрі він у такому разі має "величенький" вигляд, а костюми сидять не так вдало.

Решетнік розкрив умови контракту

Шоумен наголосив, що вимога щодо набору ваги була прописана в контракті давно.

"Усе життя намагаюся схуднути. І тому мій улюблений телеканал записав мені в контракті, що я не маю перед новим сезоном проєкту "Холостяк" гладшати більше ніж на пʼять кілограмів. Бо тоді стаю величеньким у кадрі, та й костюми сидять не так, як треба", — каже Решетнік.

Телеведучий також розкрив свої вимоги. Як виявилося, райдера у Григорія немає. Він повністю покладається на організаторів або просить надати радіомікрофон, воду та каву без молока.

Видео дня

Григорій Решетнік Фото: Instagram

До побажань продюсерів Решетнік ставиться спокійно. Він намагається їсти вдома після роботи. За стіл разом із гостями під час заходу він не сідає.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка розповіла про неприємний інцидент під час поїздки за кордон.

Христина Решетнік показала наслідки походу до перукаря.

Телеведучий разом із дружиною Христиною залишили дітей удома та вирушили на романтичний відпочинок до Туреччини.