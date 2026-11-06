Умерла заслуженная артистка Украины Ольга Черсак

На 65-м году жизни скончалась заслуженная артистка Украины, доцент Карпатского национального университета имени Василия Стефаника Ольга Черсак. Она посвятила 40 лет музыке и воспитанию молодых художников.

О трагедии сообщили в Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника. Причина смерти артистки пока не разглашается.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушла из жизни человек, посвятивший свою жизнь музыке, украинской песне и воспитанию молодого поколения художников, — заслуженная артистка Украины, доцент кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования Учебно-научного института искусств Карпатского национального университета имени Василия Стефаника Ольга Николаевна Черсак", — заявили в университете.

Ольга Черсак — что известно о её жизни

Ольга Николаевна родилась 22 мая 1962 года в Тернопольской области. Она выросла в семье певцов, поэтому с детства в ней воспитали любовь к украинской музыке.

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После окончания Чортковского педагогического училища в 1982 году Ольга Николаевна продолжила обучение на музыкально-педагогическом факультете Ивано-Франковского государственного педагогического института имени Василия Стефаника.

В 1986 году она окончила его с отличием и в том же году начала работать на кафедре музыки по методике её преподавания.

С 2018 года Черсак работала доцентом кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования Учебно-научного института искусств Карпатского национального университета.

Важное место в творческой жизни Ольги Николаевны занял вокальный ансамбль "Росинка". К коллективу она присоединилась ещё во время учебы под руководством заслуженной деятельницы искусств Украины Кристины Михайлюк. Сотрудничеству с ансамблем артистка посвятила 44 года.

В составе ансамбля "Росинка" Черсак участвовала в государственных и правительственных концертах, духовных академиях, творческих вечерах и художественных мероприятиях в Ивано-Франковске, области и по всей Украине.

При участии Ольги были созданы многочисленные архивные записи на украинских телестудиях, аудиозаписи на радиостанциях, телефильмы, пластинки и музыкальные альбомы.

Кроме того, Ольга Николаевна была участницей Митрополичьего камерного хора "Кредо" Архикафедрального и Митрополичьего собора Воскресения Христова УГКЦ в Ивано-Франковске.

Черсак Ольга Николаевна Фото: Facebook Черсак Ольга Николаевна Фото: Facebook

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