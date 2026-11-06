Померла заслужена артистка України Ольга Черсак

На 65-му році життя померла заслужена артистка України, доцентка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Черсак. Вона 40 років присвятила себе музиці та вихованню молодих митців.

Про трагедію повідомили у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Причина смерті артистки – поки не розголошується.

"З глибоким сумом повідомляємо, що відійшла у вічність людина, яка присвятила своє життя музиці, українській пісні та вихованню молодого покоління митців, — заслужена артистка України, доцентка кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Миколаївна Черсак", — заявили в університеті.

Ольга Черсак – що відомо про її життя

Ольга Миколаївна народилася 22 травня 1962 року на Тернопільщині. Вона виросла у співочій родині, тому їй з дитинства прищепили любов до української музики.

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Після закінчення Чортківського педагогічного училища у 1982 році Ольга Миколаївна продовжила навчання на музично-педагогічному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

У 1986 році вона закінчила його з відзнакою та того ж року розпочала роботу на кафедрі музики з методикою її викладання.

З 2018 року Черсак працювала доценткою кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету.

Важливе місце у творчому житті Ольги Миколаївни посів вокальний ансамбль "Росинка". До колективу вона долучилася ще під час студентства під керівництвом заслуженої діячки мистецтв України Христини Михайлюк. Співпраці з ансамблем артистка присвятила 44 роки.

У складі "Росинки" Черсак брала участь у державних та урядових концертах, духовних академіях, творчих вечорах і мистецьких заходах в Івано-Франківську, області та всій Україні.

За участю пані Ольги створили численні фондові записи на українських телевізійних студіях, аудіозаписи на радіокомпаніях, телефільми, платівки та музичні альбоми.

Крім цього, Ольга Миколаївна була учасницею Митрополичого камерного хору "Кредо" Архікатедрального та Митрополичого собору Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську.

Черсак Ольга Миколаївна Фото: Facebook Черсак Ольга Миколаївна Фото: Facebook

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