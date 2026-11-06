Звезда "Квартала" заинтриговала заявлением о личной жизни: "Произошло много нового"

Известная актриса, звезда "Женского квартала" Элина Мбани откровенно призналась, почему пока не спешит делиться подробностями личной жизни, хотя в её отношениях произошли определённые изменения. Кроме того, артистка вспомнила забавные случаи, произошедшие за кулисами проекта.

Элина Мбани впервые заговорила о личной жизни. Как оказалось, пока звезда предпочитает не афишировать личные моменты. Об этом актриса рассказала в интервью сайту 1plus1.

Элина Мбани — личная жизнь

Актрису спросили, что происходит в её личной жизни. Элина призналась, что сознательно решила пока не делиться подробностями своих отношений.

"Это осознанное решение. В личной жизни произошло много нового, и, возможно, со временем я об этом расскажу. Но пока мне хочется сохранить эти моменты в тайне. Поэтому сейчас я не готова делиться подробностями", — сказала Мбани.

Она отметила, что сейчас почти всё своё свободное время посвящает творчеству. Сочинение музыки и её исполнение делают Элину по-настоящему счастливой.

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Элина Мбани Фото: Instagram

Курьезный случай в "Квартале"

К тому же актриса вспомнила забавный случай, произошедший за кулисами "Квартала". По словам Элины, однажды она случайно надела туфли своей однокурсницы и заметила это уже в последний момент, когда ей нужно было выходить на сцену.

"Однажды я случайно надела туфли своей однокурсницы. И уже в последний момент выяснилось, что ей пора выходить на сцену, а обуви нет! Помню, как она кричала: "Где туфли?", а они в это время были на мне. Пришлось быстро переобуться и поменяться обувью буквально на ходу. Было очень смешно!" — рассказала Мбани.

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