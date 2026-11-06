Зірка "Кварталу" заінтригувала заявою про особисте життя: "Сталося багато нового"

Відома акторка, зірка "Жіночого кварталу" Еліна Мбані відверто зізналася, чому поки не поспішає ділитися подробицями особистого життя, хоча в неї сталися певні зміни у стосунках. Крім цього, артистка згадала кумедні випадки за лаштунками проєкту.

Еліна Мбані вперше заговорила про стосунки. Як виявилось, поки зірка хоче залишити особисті моменти приватними. Про це акторка розповіла в інтерв’ю сайту 1plus1.

Еліна Мбані – особисте життя

В акторки поцікавились, що відбувається в її особистому житті. Еліна зізналась, що свідомо обрала рішення поки не ділитися подробицями своїх стосунків.

"Це свідоме рішення. В особистому житті відбулося багато нового, і, можливо, згодом я про це розповім. Але поки що мені хочеться залишити ці моменти приватними. Тому наразі я не готова ділитися подробицями", — сказала Мбані.

Вона зазначила, що зараз майже весь свій вільний час присвячує творчості. Написання музики та її виконання робить по-справжньому щасливою Еліну.

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Еліна Мбані Фото: Instagram

Курйозний випадок у "Кварталі"

До того ж акторка пригадала смішний випадок за лаштунками "Кварталу". За словами Еліни, одного разу вона випадково взула туфлі своєї колежанки і помітила це вже в останній момент, коли їй треба було виходити на сцену.

"Якось я випадково взула туфлі своєї колежанки. І вже в останній момент з'ясувалося, що їй час виходити на сцену, а взуття немає! Пам'ятаю, як вона кричала: "Де туфлі?", а вони в цей час були на мені. Довелося швиденько перевзуватися й мінятися взуттям буквально на ходу. Було дуже смішно!" — розповіла Мбані.

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