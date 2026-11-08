Переселенка показала квартиру в Италии за 10 тысяч евро: до крупного города – 50 минут (фото)

В живописном регионе Италии выставлена на продажу недорогая недвижимость. По словам авторов обзора, квартира полностью готова к проживанию и не требует капитального ремонта.

В регионе Лигурия, примерно в 50 минутах езды от Генуи, за 10 тысяч евро продается просторная квартира для тех, кто ценит уют и тишину вдали от суеты. Об её основных преимуществах и недостатках – читайте в материале Фокуса.

По словам автора обзора, главное преимущество этого предложения – жилое состояние помещения по сравнительно низкой цене.

Территория вокруг дома Фото: Instagram

"Друзья, сегодня я покажу вам одну из самых недорогих квартир в хорошем состоянии. Она находится в 50 минутах езды от Генуи – в небольшом городке, где ходят автобусы и есть вся необходимая инфраструктура", – отмечается в видео.

Интересная планировка квартиры

Площадь квартиры составляет около 50 квадратных метров. Планировка включает кухню-гостиную, отдельную спальню, санузел, а также прилегающий земельный участок площадью около 100 кв. м и часть чердака для хранения вещей.

Видео дня

Спальня и кухня в квартире Фото: Instagram Спальня и кухня в квартире Фото: Instagram

Кроме того, покупателям обещают спокойную атмосферу и живописную природу вокруг.

"Тишина, природа, чистый воздух и прекрасные пейзажи – это приятный бонус", – добавляет автор видео.

Вид из окна квартиры, а также прилегающая территория Фото: Instagram Вид из окна квартиры, а также прилегающая территория Фото: Instagram

Несмотря на то, что объект нуждается в некотором косметическом ремонте, он не требует масштабных инвестиций в реконструкцию или капитальный ремонт.

"Конечно, требует косметического ремонта, но без значительных затрат. Подойдет для дачи, прописки и для постоянного проживания ценителей тишины – тоже вариант", – говорится в видео.

Что пишут люди

В комментариях сразу нашли минусы.

"Нет, потому что в Лигурии очень высокая влажность. Судя по тому, как выглядит квартира на фото, придётся выбросить из неё всё. Ремонт и борьба с плесенью – это те самые 10 тысяч, только умножьте ещё как минимум на 6. Вот реальная стоимость квартиры (очень маленькой), в которой вы сможете жить – 60 тысяч. И да, она не подходит для сдачи в аренду, поскольку в поселке нет желающих ее снимать", – написала одна из участниц обсуждения.

Квартира нуждается в косметическом ремонте Фото: Instagram Квартира нуждается в косметическом ремонте Фото: Instagram

Другая добавила: "В Италии нет дешёвого жилья! Эта цена – 10 000 евро – означает только одно: деньги на ветер! Так что минусов масса! Поверьте! Я живу в Италии уже 27 лет".

"Звучит заманчиво, но, очевидно, есть определенные нюансы, например, низкая энергоэффективность, предстоящий ремонт крыши, удаленность от города и общественного транспорта, а также многое другое, что станет известно позже", – отметил еще кто-то.

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