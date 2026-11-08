Переселенка показала квартиру в Італії за 10 тисяч євро: до великого міста – 50 хв (фото)

У мальовничому регіоні Італії на продаж виставили бюджетну нерухомість. За словами авторів огляду, квартира повністю придатна для проживання та не потребує капітального ремонту.

У регіоні Лігурія, що приблизно за 50 хвилин їзди від Генуї, за 10 тисяч євро продається простора квартира для людей, які люблять затишок і тишу подалі від метушні. Про її основні переваги та недоліки – читайте у матеріалі Фокусу.

За словами авторки огляду, головна перевага цієї пропозиції – житловий стан приміщення за порівняно низьку вартість.

Територія довкола будинку Фото: Instagram

"Друзі, сьогодні покажу вам одну з найдешевших квартир у хорошому житловому стані. Вона знаходиться в 50 хвилинах від Генуї – у невеликому містечку, де ходять автобуси і є вся базова інфраструктура", – зазначається у відео.

Цікаве планування квартири

Площа квартири становить близько 50 квадратних метрів. Планування включає кухню-вітальню, окрему спальню, санвузол, а також прилеглу земельну ділянку площею близько 100 кв.м та частину горища для зберігання речей.

Видео дня

Спальня та кухня в квартирі Фото: Instagram Спальня та кухня в квартирі Фото: Instagram

Крім того, покупцям обіцяють спокійну атмосферу та мальовничу природу довкола.

"Тиша, природа, чисте повітря і прекрасні краєвиди йдуть приємним бонусом", – додає авторка відео.

Вид з вікна у квартирі, а також територія довкола Фото: Instagram Вид з вікна у квартирі, а також територія довкола Фото: Instagram

Попри те, що об'єкт потребує певного косметичного ремонту, він не вимагає масштабних інвестицій у реконструкцію чи капітальні роботи.

"Звісно, потребує косметичного ремонту, але без кардинальних затрат. Підійде під дачу, прописку і для постійного проживання поціновувачам тиші – теж варіант", – підсумовується у відео.

Що пишуть люди

У коментарях відразу знайшли мінуси.

"Ні, тому що в Лігурії дуже висока вологість. Судячи з того, як виглядає помешкання на фото, доведеться викинути з квартири все. Ремонт і боротьба з цвіллю – це ті самі 10 тисяч, тільки помножте ще як мінімум на 6. Ось реальна вартість квартири (дуже маленької), в якій ви зможете жити – 60 тисяч. І так, вона не підходить для оренди, оскільки в селищі немає охочих її знімати", – написала одна з учасниць обговорення.

Квартира потребує косметичного ремонту Фото: Instagram Квартира потребує косметичного ремонту Фото: Instagram

Інша додала: "В Італії немає дешевого житла! Ця ціна, 10 000 євро, означає лише одне: гроші на вітер! Отже, є безліч мінусів! Повірте! Я живу в Італії вже 27 років".

"Звучить привабливо, але, очевидно, є певні нюанси, наприклад, низька енергоефективність, майбутній ремонт даху, віддаленість від міста та громадського транспорту, а також багато іншого, що з’явиться згодом", – зазначив ще хтось.

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