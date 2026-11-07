Украинку обманули в Бельгии: женщина лишилась 1 500 евро (видео)

Украинка Алина вместе с семьёй переехала в Бельгию в 2022 году. Девушка откровенно рассказала, как сотрудник CPAS "обманул" их на 1 500 евро и не вернул деньги.

Украинцам предоставили социальное жилье в Бельгии, и к ним сразу же пришел сотрудник CPAS — Общественного центра социальной помощи. Мужчина потребовал внести залог за квартиру, мотивируя это тем, что в стране действуют такие законы. Подробнее об этом — читайте далее в материале Фокуса.

В Бельгии можно попасть за деньги

Так, семью попросили внести залог в размере 1 500 евро за квартиру, которую Бельгия предоставила им бесплатно. Украинцы согласились на это. Уже через год они решили самостоятельно арендовать жилье и обратились в социальную службу с просьбой вернуть средства.

"Мы спросили, где наш депозит, верните нам 1 500 евро. Нам ответили: "Тот, кто отвечал за вас раньше, уже уволился и не оставил много документов, а значит, вы не платили никакого депозита, и у нас нет никакой информации об этом". Я была в шоке. Нас обманули. Какое вообще право имел социальный работник не предоставить документы? У меня много вопросов, а ответов мало", — призналась Алина.

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Украинка отметила, что в Бельгии часто притворяются "дураками". Семья решила не спорить с социальными работниками, поэтому деньги им так и не вернули.

"Это научило меня, что социальные работники — тоже люди. То, что они там работают, не означает, что они хотят помогать", — отметила девушка.

Алина посоветовала тем, кто хочет переехать в Бельгию, хранить все документы и их копии, а лучше — носить их с собой.

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