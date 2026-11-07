Українку надурили в Бельгії: жінка втратила 1 500 євро (відео)

Українка Аліна разом із родиною переїхала до Бельгії у 2022 році. Дівчина відверто розповіла, як працівник CPAS "кинув" їх на 1 500 євро і не повернув кошти.

Українцям надали соціальне житло у Бельгії і до них одразу завітав працівник CPAS — Громадський центр соціальної допомоги. Чоловік потребував заплатити депозит за квартиру, бо, мовляв, такі закони у країні. Детальніше про це – читайте далі у матеріалі Фокусу.

У Бельгії можна попасти на гроші

Так, родину попросили заплатити депозит у розмірі 1 500 євро за квартиру, яку їм надала Бельгія безкоштовно. Українці погодились на це. Вже через рік вони вирішили самостійно орендувати житло і звернулись за поверненням коштів до соціальної служби.

"Ми запитали, де наш депозит, повертайте нам 1 500 євро. Нам відповіли: "Той, хто відповідав за вас раніше, вже звільнився і не лишив багатьох документів, а значить ви не платили ніякого депозиту і в нас немає ніякої інформації про це". Я була в шоці. Нас намахали. Яке взагалі право мав соцпрацівник не надати документи? У мене багато питань, а відповідей мало", — зізналась Аліна.

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Українка наголосила, що у Бельгії часто вдають із себе "дураків". Родина вирішила не сваритись із соцпрацівниками, тому гроші їм так і не повернули.

"Мене навчило, що соцпрацівники – це теж люди. Якщо вони там працюють – це не означає, що вони хочуть допомагати", — зазначила дівчина.

Аліна порадила тим, хто хоче переїхати у Бельгію, зберігати усі документи та копії, а краще – носити їх із собою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка на імʼя Юлія близько року живе в сонячній Албанії та поділилася плюсами країни біля моря (навіть двох).

Також українка Марія давно виїхала до Південної Кореї і рік прожила у Пусані. Наразі дівчина мешкає у Сеулі і вона порівняла життя цих двох міст. Як виявилось, у першому – життя більш спокійніше, а у другому – активніше.

До речі, українка Дар'я виїхала з України до Німеччини і показала, в яких умовах тепер живе. Дівчині дали соціальне житло по типу гуртожитка, а також цілий пакет із продуктами та необхідними речами.