"Надежда угасла навсегда": Федишин после потери дочери узнала еще одну страшную правду

Почти 12 часов от появления первой боли до операционной — певица Ирина Федишин впервые смогла рассказать все подробности трагедии, которая с ней произошла и навсегда изменила её жизнь.

Украинская певица Ирина Федишин впервые решилась откровенно рассказать о трагедии, навсегда изменившей её жизнь. После потери дочери артистка получала множество слов поддержки и пожеланий, чтобы в будущем она снова стала мамой девочки. Однако, как выяснилось, эти пожелания не придавали сил, потому что за ними скрывалась болезненная правда, о которой Федишин долго не могла говорить. Впрочем, сейчас Федишин решила поделиться своей историей, чтобы другие женщины могли вовремя распознать опасные симптомы и обратиться к врачам.

О пережитом певица рассказала в обширном посте на своей странице в Facebook 7 ноября.

Видео дня

Оказалось, что из-за серьезных осложнений беременности врачам пришлось удалить артистке матку, чтобы спасти ей жизнь.

"Я потеряла не только дочку… Я больше никогда не смогу родить ребенка… Из-за тяжелых осложнений мне пришлось перенести сложную операцию, во время которой мне удалили матку… Маленькая надежда, которая еще тлела глубоко в моем сердце, погасла навсегда", — написала артистка.

По словам Ирины, причиной трагедии стало преждевременное отслоение плаценты. Особенность её случая заключалась в том, что кровотечение было внутренним. То есть кровь скапливалась внутри организма, а внешних признаков значительной кровопотери не было.

Кроме того, Ирина Федишин воссоздала почти 12 часов с момента появления первых симптомов до операции и задала ряд вопросов врачам больницы Святой Анны во Львове, куда она обратилась за помощью.

С чего всё началось

По словам певицы, в тот день, когда произошло непоправимое, ничто не предвещало беды. Как вспоминает Ирина, это было воскресенье, и она чувствовала себя хорошо. Утром она готовила завтрак, лепила вареники, а затем вместе с мужем и детьми посетила храм. Семья исповедовалась и приняла Святое Причастие.

Во время богослужения Ирина чувствовала, как шевелится доченька. Позже семья решила сходить в кино.

Примерно в 17:30, когда они немного опаздывали на фильм, певица почувствовала необычную ноющую боль внизу живота. По ощущениям она напоминала боль во время менструации.

"Это меня немного напугало, ведь раньше такого не было. Но я подумала, учитывая срок беременности, что, возможно, это тренировочные схватки и такое ощущение вполне возможно", — вспомнила артистка.

Впоследствии боль прошла, и семья осталась смотреть фильм. Однако после возвращения домой неприятные ощущения возобновились. Федишин написала врачу, которая вела её беременность, и сообщила, что ощущает движения ребёнка, выделений нет, но живот продолжает болеть. По словам артистки, врач посоветовала принять две таблетки магния и использовать свечу "Вибуркол". Однако примерно через час облегчения не наступило. Тогда певица снова обратилась к врачу и спросила, может ли её осмотреть дежурный врач.

Вместо этого ей посоветовали связаться с другой врачом, которая должна была принимать роды. Врач, к которой обратилась Федишин, жила неподалеку и согласилась приехать к ней домой.

Во время осмотра, как рассказывает певица, врач сказала, что матка закрыта, но немного сокращается, а живот периодически напрягается. Врач предположила, что это похоже на преждевременные роды, однако критического состояния не обнаружила.

"Она сказала, что это похоже на преждевременные роды, но ничего критического не видит. Всё-таки срок ещё не подошёл для родов, поэтому всё должно успокоиться, и свеча должна помочь", — вспомнила певица.

В тот момент было около 23:00. Федишин ещё чувствовала движения ребёнка. По её словам, врач порекомендовала дополнительные препараты и ещё несколько суппозиториев. Однако боль не утихала, а постепенно усиливалась.

Около 01:30 певица сообщила, что ей не становится легче. А примерно в три часа ночи она уже едва могла подняться с постели. Она разбудила мужа Виталия и сказала, что больше не выдерживает.

В больницу Святой Анны прибыли в 03:55

В больницу Святой Анны супруги прибыли в 03:55.

В первую очередь медики начали проверять сердцебиение ребенка, но услышать его не удавалось. Аппарат перемещали по животу, пытаясь найти сердечный ритм.

"Потом они говорили: „бради, бради“. Я спросила, что это значит? На что мне ответили, что ребенку некомфортно внутри", — рассказала Федишин.

По словам артистки, попытки прослушать сердцебиение длились примерно час. Все это время они ждали приезда врача, которая должна была провести ультразвуковое исследование.

Певица обратила внимание на то, что ночью в больнице не было дежурного врача УЗИ.

Когда же специалист наконец приехала, беременной предложили самостоятельно перейти из приемного отделения на первом этаже в кабинет ультразвуковой диагностики на втором этаже. Муж певицы удивился, что жене в таком состоянии придется самостоятельно подниматься по лестнице. Однако, по словам артистки, им объяснили, что кабинет расположен в другом крыле здания.

Во время обследования врач сообщила, что сердцебиения у ребенка нет. Тогда Виталий позвонил другому врачу, который ранее проводил Ирине УЗИ во время беременности. Во время видеосвязи он показывал специалисту изображение на мониторе.

По словам Федишин, врач обнаружил полное отслоение плаценты и сообщил, что необходимо немедленно провести операцию.

Почему врачам пришлось удалить матку

Когда врачи установили, что кровотечение происходило внутри организма, певицу начали готовить к срочному хирургическому вмешательству.

После операции Федишин очнулась уже в палате. Тогда она узнала, что дочь спасти не удалось. Позже ей сообщили и о тяжелых последствиях для ее собственного здоровья.

"А потом я уже очнулась в палате с мучительным осознанием того, что ребенка нет… Тогда я ещё не знала, что и меня едва спасли… что ситуация была настолько сложной, что врачи, спасая меня, вынуждены были удалить матку, и я больше не смогу родить ребёнка", — рассказала артистка.

По словам певицы, в медицинской выписке после госпитализации были указаны три записи: внутриутробная гибель дочери, удаление матки и геморрагический шок III степени.

Федишин подсчитала, что с момента появления первой боли до операции прошло почти 12 часов. Она подчеркнула, что преждевременная отслойка плаценты может быть опасным состоянием, при котором помощь необходимо оказывать незамедлительно.

Какие претензии высказала Ирина Федишин в адрес медиков

Отдельную часть своего рассказа певица посвятила действиям врачей, к которым она обращалась накануне госпитализации, а также организации работы больницы Святой Анны. Ирина призналась, что постоянно возвращается мыслями к той ночи и пытается понять, можно ли было избежать таких последствий. В частности, Федишин хочет выяснить, почему после первых жалоб на боль её не направили сразу в больницу, а посоветовали оставаться дома и ждать, пока начнут действовать назначенные препараты.

Кроме того, она спрашивает, почему во время домашнего осмотра не проверили сердцебиение ребенка и не измерили артериальное давление. По её словам, обследование ограничилось осмотром и проверкой состояния матки.

Некоторые вопросы касаются организации работы больницы Святой Анны. Певица не понимает, почему ночью там не было дежурного специалиста по ультразвуковой диагностике и почему беременную женщину с сильной болью не перевозили на каталке.

Федишин также обратила внимание на медицинский протокол, который ей выдали после госпитализации. По её словам, в документе было указано, что её перевозили на каталке, хотя на самом деле она передвигалась самостоятельно.

"Я не медик, но, анализируя всё, что произошло, не могу избавиться от мысли, что эти решения могли повлиять на трагическое развитие событий и тяжесть последствий для моего здоровья…" — написала артистка.

В то же время Федишин подчеркнула, что благодарна медикам, спасшим ей жизнь. Однако действия врачей накануне операции для неё остаются непонятными.

"Я благодарна врачам, которые спасли мне жизнь, но их действия накануне для меня остаются непонятными", — отметила она.

Певица надеется, что обстоятельства трагедии будут выяснены, а руководство медицинского учреждения и ответственные специалисты сделают необходимые выводы. Ее пост также призван привлечь внимание к вопросу безопасности беременных пациенток.

На момент подготовки материала публичного ответа больницы Святой Анны на претензии певицы в найденных источниках не было. Поэтому приведенные обстоятельства, касающиеся действий медиков, являются изложением самой Федишин и не означают, что нарушения со стороны врачей уже установлены.

"Учусь жить с двумя чувствами одновременно": как певица переживает утрату

В конце поста артистка призналась, что до сих пор у неё осталось много вопросов, слёз и болезненных воспоминаний. Ей нелегко смириться с тем, что произошло, особенно когда она слышит от врачей признание, что её следовало раньше направить в больницу.

В то же время певица выражает благодарность за то, что осталась жива, ведь она нужна своим детям, мужу и родителям.

"Сегодня я учусь жить с двумя чувствами одновременно — с невыразимой болью от того, что потеряла, и с безграничной благодарностью за то, что у меня есть", — поделилась певица.

Напомним, о потере дочери Ирины Федишин стало известно 13 октября, когда супруг певицы сообщил, что ребенок скончался на 35-й неделе беременности, а сама артистка находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии Федишин впервые обратилась к подписчикам и трогательно рассказала о дочке, которую супруги планировали назвать Вероникой. Она призналась, что не смогла увидеть ребёнка после родов, поскольку находилась под наркозом, и поблагодарила всех, кто поддерживал семью в это сложное время.

Также Фокус писал, что после трагедии певица опубликовала фото с больничной койки вместе с сыновьями и рассказала, что именно любовь и забота близких помогают ей постепенно приходить в себя после трагедии. Артистка призналась, что каждый день пытается собраться с силами и учится жить дальше ради семьи.