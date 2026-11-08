"Надія згасла назавжди": Федишин після втрати доньки дізналася ще одну страшну правду

Майже 12 годин від першого болю до операційної — співачка Ірини Федишин вперше змогла розповісти всі подробиці трагедії, яка з нею сталася і назавжди змінила життя.

Українська співачка Ірина Федишин уперше наважилася відверто розповісти про трагедію, яка назавжди змінила її життя. Після втрати доньки артистка отримувала безліч слів підтримки та побажань, щоб у майбутньому вона ще стала мамою дівчинки. Однак, як з'ясувалось, ці побажання не додавали сил, бо за ними ховалася болюча правда, про яку Федишин довго не могла говорити. Втім, зараз Федишин вирішила поділитися своєю історією, щоб інші жінки могли вчасно розпізнати небезпечні симптоми та звернутися до медиків.

Про пережите співачка розповіла у великому дописі на своїй сторінці у Facebook 7 листопада.

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Виявляється, через важкі ускладнення вагітності лікарям довелося видалити артистці матку, аби врятувати її життя.

"Я втратила не лише донечку… Я більше ніколи не зможу народити дитину… Через важкі ускладнення мені довелося пережити складну операцію, під час якої мені видалили матку… Маленька надія, яка б ще жевріла глибоко у моєму серці, згасла назавжди", — написала артистка.

За словами Ірини, причиною трагедії стало передчасне відшарування плаценти. Особливість її випадку полягала в тому, що кровотеча була внутрішньою. Тобто кров накопичувалася всередині організму, а зовнішніх ознак значної крововтрати не було.

Також Ірина Федишин відтворила майже 12 годин від появи перших симптомів до операції та поставила низку запитань медикам лікарні Святої Анни у Львові, куди звернулася по допомогу.

З чого все почалося

За словами співачки, в день, коли сталось непоправне, ніщо не віщувало біди. Як пригадує Ірина, це була неділя і вона почувалася добре. Вранці готувала сніданок, ліпила вареники, а потім разом із чоловіком і дітьми відвідала храм. Родина сповідалася та прийняла Святе Причастя.

Під час богослужіння Ірина відчувала рухи донечки. Згодом сім'я вирішила сходити на кіносеанс.

Приблизно о 17:30, коли вони трохи запізнювалися на фільм, співачка відчула незвичний ниючий біль унизу живота. За відчуттями він нагадував біль під час менструації.

"Це мене трохи злякало, адже раніше такого не було. Але я подумала, враховуючи свій термін, можливо це тренувальні перейми і таке відчуття може бути", – пригадала артистка.

Згодом біль минув, і родина залишилася дивитися фільм. Однак після повернення додому неприємні відчуття поновилися. Федишин написала лікарці, яка вела її вагітність, та повідомила, що рухи дитини відчуває, виділень немає, але живіт продовжує боліти. За словами артистки, лікарка порадила прийняти дві таблетки магнію та використати свічку "Вібуркол". Однак приблизно через годину полегшення не настало. Тоді співачка знову звернулася до медикині й запитала, чи може її оглянути черговий лікар.

Натомість їй порадили зв'язатися з іншою лікаркою, яка мала приймати пологи. Лікарка, до якої звернулася Федишин, жила неподалік і погодилася приїхати до неї додому.

Під час огляду, як переказує співачка, лікарка сказала, що матка закрита, але трохи скорочується, а живіт періодично твердіє. Медикиня припустила, що це схоже на передчасні пологи, однак критичного стану не побачила.

"Сказала, що виглядає як на передчасні пологи, але нічого критичного не бачить. Все ж таки термін ще не для родів, тому все мало б заспокоїтися і свічка мала б допомогти", — пригадала співачка.

На той момент було близько 23:00. Федишин ще відчувала рухи дитини. За її словами, лікарка порадила додаткові препарати та ще кілька свічок. Проте біль не минав, а поступово посилювався.

Близько 01:30 співачка повідомила, що їй не стає легше. А приблизно о третій годині ночі вже ледве могла підвестися з ліжка. Вона розбудила чоловіка Віталія та сказала, що більше не витримує.

До лікарні Святої Анни приїхали о 03:55

До лікарні Святої Анни подружжя прибуло о 03:55.

В першу чергу медики почали перевіряти серцебиття дитини, але почути його не вдавалося. Апарат переміщували по животу, намагаючись знайти серцевий ритм.

"Потім вони казали "браді, браді". Я спитала, що це означає? На що почула, що дитині не комфортно у середині", – розповіла Федишин.

За словами артистки, спроби прослухати серцебиття тривали приблизно годину. Увесь цей час вони чекали на приїзд лікарки, яка мала провести ультразвукове дослідження.

Співачка звернула увагу на те, що вночі в лікарні не було чергового лікаря УЗД.

Коли ж спеціаліст врешті-решт приїхала, то вагітній було запропоновано перейти самостійно з приймального відділення на першому поверсі до кабінету ультразвукової діагностики на другому поверсі. Чоловік співачки здивувався, що дружині в такому стані доведеться самостійно пересуватися сходами. Однак, за словами артистки, їм пояснили, що кабінет розташований в іншому крилі будівлі.

Під час обстеження медикиня повідомила, що серцебиття дитини немає. Тоді Віталій зателефонував іншому лікарю, який раніше проводив Ірині УЗД під час вагітності. Під час відеозв'язку він показував фахівцеві зображення на моніторі.

За словами Федишин, лікар побачив повне відшарування плаценти та повідомив, що необхідно негайно проводити операцію.

Чому лікарям довелося видалити матку

Коли медики встановили, що кровотеча відбувалася всередині організму, співачку почали готувати до термінового хірургічного втручання.

Після операції Федишин прокинулася вже в палаті. Тоді вона дізналася, що доньку врятувати не вдалося. Згодом їй повідомили й про тяжкі наслідки для власного здоров'я.

"А далі я вже прокинулася у палаті з болючим усвідомленням, що дитини немає… Тоді я ще не знала, що і мене ледве врятували… що ситуація була настільки складною, що лікарі, рятуючи мене, змушені були видалити матку, і я більше не зможу народити дитину", — розповіла артистка.

За словами співачки, у медичній виписці після госпіталізації були зазначені три записи: внутрішньоутробна загибель доньки, видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

Федишин підрахувала, що від появи першого болю до операції минуло майже 12 годин. Вона наголосила, що передчасне відшарування плаценти може бути небезпечним станом, коли допомогу потрібно надавати невідкладно.

Які претензії Ірина Федишин висловила медикам

Окрему частину своєї розповіді співачка присвятила діям лікарів, до яких зверталася напередодні госпіталізації, та організації роботи лікарні Святої Анни. Ірина зізналася, що постійно повертається думками до тієї ночі та намагається зрозуміти, чи можна було уникнути таких наслідків. Зокрема, Федишин хоче з'ясувати, чому після перших скарг на біль її не скерували одразу до лікарні, а порадили залишатися вдома та чекати на дію призначених препаратів.

Також вона запитує, чому під час домашнього огляду не перевірили серцебиття дитини та не виміряли артеріальний тиск. За її словами, обстеження обмежилося оглядом і перевіркою стану матки.

Окремі запитання стосуються організації роботи лікарні Святої Анни. Співачка не розуміє, чому вночі там не було чергового фахівця з ультразвукової діагностики та чому вагітну жінку із сильним болем не перевозили на каталці.

Федишин також звернула увагу на медичний протокол, який отримала після госпіталізації. За її словами, у документі зазначили, що її транспортували на каталці, хоча фактично вона пересувалася самостійно.

"Я не медик, але, аналізуючи все, що сталося, не можу позбутися думки, що ці рішення могли вплинути на трагічний перебіг подій і тяжкість наслідків для мого здоров’я…" — написала артистка.

Водночас Федишин наголосила, що вдячна медикам, які врятували їй життя. Однак дії лікарів напередодні операції для неї залишаються незрозумілими.

"Я вдячна лікарям, які врятували моє життя, та їхні дії напередодні для мене залишаються незрозумілими", — зазначила вона.

Співачка сподівається, що обставини трагедії з'ясують, а керівництво медзакладу та відповідальні фахівці зроблять необхідні висновки. Її допис також має привернути увагу до безпеки вагітних пацієнток.

Станом на час підготовки матеріалу публічної відповіді лікарні Святої Анни на претензії співачки у знайдених джерелах не було. Тому наведені обставини щодо дій медиків є викладом самої Федишин і не означають, що порушення з боку лікарів уже встановлені.

"Вчуся жити з двома почуттями водночас": як співачка переживає втрату

Наприкінці допису артистка зізналася, що досі має багато запитань, сліз і болючих спогадів. Їй непросто прийняти те, що сталося, особливо коли вона чує від лікарок визнання, що її мали б раніше направити до лікарні.

Водночас співачка говорить про вдячність за те, що залишилася живою, адже вона потрібна своїм дітям, чоловікові та батькам.

"Сьогодні я вчуся жити з двома почуттями водночас — невимовним болем за тим, що втратила, і безмежною вдячністю за те, що маю", — поділилася співачка.

Нагадаємо, про втрату доньки Ірини Федишин стало відомо 13 жовтня, коли чоловік співачки повідомив, що дитина померла на 35-му тижні вагітності, а сама артистка перебуває у важкому стані.

Згодом Федишин уперше звернулася до підписників і зворушливо розповіла про донечку, яку подружжя планувало назвати Веронікою. Вона зізналася, що не змогла побачити дитину після пологів, оскільки перебувала під наркозом, і подякувала всім, хто підтримував родину в цей складний час.

Також Фокус писав, що після трагедії співачка показала фото з лікарняного ліжка разом із синами та розповіла, що саме любов і турбота близьких допомагають їй поступово оговтуватися після трагедії. Артистка зізналася, що щодня намагається зібрати себе докупи й учиться жити далі заради родини.