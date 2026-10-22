Ірина Федишин вперше показалась з синами після втрати доньки (фото)

Українська співачка Ірина Федишин, яка втратила доньку на 35 тижні вагітності, вперше показала, як виглядає після трагедії. Артистка щодня збирає себе до купи та вчиться жити далі заради своєї родини.

Федишин поділилась із підписниками фото, на якому вона разом із синами лежить на лікарняному ліжку. Співачка подякувала за підтримку рідним, близьким та шанувальникам. Відповідний допис артистка оприлюднила на сторінці в Instagram (irynafedyshyn).

Як виглядає Федишин після трагедії

На опублікованому фото видно, що Ірина намагається посміхатися на камеру, але їй це важко дається, бо серце співачки переповнене болем. Федишин щодня маленькими кроками, через біль та сльози збирає себе до купи і вчиться жити далі.

Ірина Федишин після трагедії Фото: Instagram

За словами артистки, наразі саме любов дає їй сили жити.

"Любов моїх неймовірних синочків… Мої два крила, які тримають мене, заради яких я прокидаюся і посміхаюся зранку… Які декілька разів на день нагадують мені, що зараз час поцілунків та обіймів… Які раз за разом говорять мені: "Мамо, ми вас так любимо…", "Ви в нас найкращі…", "Як ви себе почуваєте..?" — розповіла Федишин.

Діти Федишин дуже хвилювалися за здоров’я мами. Ірина зізналась, що синам було боляче бачити її у перші дні після операції.

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"Юрчик постійно мені дзвонив на відео зв’язок, а потім казав мені: "Мамо, як я радів, коли бачив, як ви почали мені посміхатися на камеру…". Цю любов, увагу, яку я від них відчуваю, це зворушливо до сліз… Боже, дякую тобі за своїх дітей, за ту силу, яку вони дають мені, за їхні обійми, посмішки, які сьогодні лікують мою зранену душу", — зазначила артистка.

Крім цього, Федишин подякувала за любов своєму чоловікові, який не відходив від співачки ні на крок, підтримував її, оберігав та разом з нею проходить цей непростий шлях.

Також Ірина звернулась до своїх батьків та рідних, які хвилюються за артистку, огортають її турботою, теплом і допомагають не опускати рук.

"І, звичайно, ви, мої дорогі! Дякую за вашу присутність, за теплі слова, за те, що ви поруч у такий непростий час. Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюється за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово — усе це зігріває моє серце і додає мені сил. Дякую вам за стільки любові! За людяність, щирість і тепло! Бо саме любов сьогодні дає мені сили жити далі…" — додала Федишин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федишин поділилась із шанувальниками щемливою піснею "Ангелятко". Артистка розповіла, як намагається пережити трагедію та рухатись далі.

Чоловік співачки — Віталій Човник — подякував людям за підтримку їхньої родини у важкі часи та висловив захоплення силою своєї дружини.

Крім того, Федишин вперше публічно розповіла про власні переживання через втрату ненародженої дитини.