Ирина Федишин впервые показалась с сыновьями после потери дочери (фото)

Украинская певица Ирина Федишин, потерявшая дочь на 35-й неделе беременности, впервые показала, как она выглядит после трагедии. Артистка каждый день берет себя в руки и учится жить дальше ради своей семьи.

Федишин поделилась с подписчиками фотографией, на которой она вместе с сыновьями лежит на больничной койке. Певица поблагодарила за поддержку родных, близких и поклонников. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в Instagram (irynafedyshyn).

Как выглядит Федишин после трагедии

На опубликованном фото видно, что Ирина пытается улыбнуться в камеру, но ей это дается с трудом, потому что сердце певицы переполнено болью. Федишин каждый день маленькими шагами, сквозь боль и слёзы, собирает себя в кучу и учится жить дальше.

Ирина Федишин после трагедии Фото: Instagram

По словам артистки, сейчас именно любовь даёт ей силы жить.

"Любовь моих невероятных сыновей… Мои два крыла, которые поддерживают меня, ради которых я просыпаюсь и улыбаюсь по утрам… Которые несколько раз в день напоминают мне, что сейчас время поцелуев и объятий… Которые раз за разом говорят мне: "Мама, мы вас так любим…", "Вы у нас самые лучшие…", "Как вы себя чувствуете…?" — рассказала Федишин.

Дети Федишин очень переживали за здоровье мамы. Ирина призналась, что сыновьям было больно видеть её в первые дни после операции.

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"Юрчик постоянно звонил мне по видеосвязи, а потом говорил мне: „Мама, как я радовался, когда видел, как вы начали мне улыбаться в камеру…“. Эта любовь, внимание, которое я чувствую от них, — это трогает до слёз… Боже, спасибо тебе за моих детей, за ту силу, которую они дают мне, за их объятия, улыбки, которые сегодня лечат мою раненую душу", — отметила артистка.

Кроме того, Федишин поблагодарила за любовь своего мужа, который не отходил от певицы ни на шаг, поддерживал её, оберегал и вместе с ней проходит этот непростой путь.

Кроме того, Ирина обратилась к своим родителям и близким, которые переживают за артистку, окружают её заботой и теплом и помогают не сдаваться.

"И, конечно же, вы, мои дорогие! Спасибо за то, что вы со мной, за теплые слова, за то, что вы рядом в такое непростое время. Я чувствую, как много людей искренне переживает за меня, как глубоко вы прониклись нашей болью. Ваши молитвы, сообщения, комментарии, каждое доброе слово — всё это согревает моё сердце и придаёт мне сил. Спасибо вам за столько любви! За человечность, искренность и тепло! Ведь именно любовь сегодня даёт мне силы жить дальше…" — добавила Федишин.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федишин поделилась с поклонниками трогательной песней "Ангелятко". Артистка рассказала, как пытается пережить трагедию и двигаться дальше.

Муж певицы — Виталий Човник — поблагодарил людей за поддержку их семьи в тяжелые времена и выразил восхищение силой своей жены.

Кроме того, Федишин впервые публично рассказала о своих переживаниях в связи с потерей нерожденного ребенка.