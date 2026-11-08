"Столкнулась с реальностью": травести-дива Монро возвращается в Украину из ЕС (фото)

Украинская блогерша и телеведущая Неугомонная Монро после попытки эмигрировать в ЕС решила вернуться в Украину.

В своём Instagram (monritta) травести-дива объяснила, что стало причиной её возвращения.

Травести-дива Монро вернулась в Украину

"Те, кто подписаны на мой Instagram, наверное, в курсе, что я/мы возвращаемся в Украину. Пока на Закарпатье, дальше я планирую в Киев. Что будет потом — посмотрим", — начала Монро, которая недавно стала ещё и психологом.

Блогерша призналась, что эта краткая попытка показала, что она на самом деле не готова к эмиграции.

"Эта поездка показала мне, что я немного заблуждалась… Ну, не то чтобы немного. Просто не готова, и всё. И морально, и материально. Пока не готова", — призналась Неугомонная Монро.

Блогерша и её подруга Графиня (Наталья Медведева) решили переехать из-за сложной ситуации с безопасностью в Украине, а также из-за сына Графини — Левчика, которого Монро и её подруга воспитывают вместе.

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"Именно забота о будущем ребенка стала сильным толчком к попытке переехать во Францию на некоторое время. Его мама, графиня, и я одновременно заговорили об этом, когда ситуация в Киеве стала существенно ухудшаться. В то же время во мне пробудились мысли, которые давно бродили в голове об эмиграции: "А может, сейчас? Поезжай, отдохни на море, посмотри, почувствуй". Почему именно Франция? Здесь были и есть друзья Графини, которые предложили помощь. Мне нравится французский язык и Лазурный берег, и, что важно, графиня в совершенстве владеет французским", — призналась травести-дива.

Неугомонная Монро Фото: Instagram

Впрочем, женщины не учли характер ребенка в период кризиса 2–3 лет и цены за рубежом.

"Когда же я столкнулась с реальностью, почувствовала себя как ребенок в возрасте 2–3 лет, подсчитала, сколько нужно на жизнь, чтобы обеспечить себе базовый минимум, быть рядом и не сходить с ума, а также как-то развиваться самой… Я ещё больше захотела в Украину", — призналась Монро.

Неугомонная Монро Фото: Instagram

Кинули на деньги

Более того, украинок в Европе кинули на деньги.

"А ещё нас обманули с деньгами, когда мы пробили колесо и нам на помощь бросился один парень (наш эмигрант)… Поэтому в какой-то момент мы приняли коллегиальное решение: хватит скитаться, возвращаемся в Украину", — написала блогерша.

Неугомонная Монро решила, что обеспечить безопасность в Украине можно и на Закарпатье. А в Киев просто ездить.

"Там пока что моя душа, кошки (им нужно оформить заграничные паспорта), друзья и мое имущество. А Франция никуда не денется", — считает травести-дива.

Монро призвала людей не бояться пытаться что-то изменить, несмотря ни на что.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Неугомонная Монро призналась, что помогает своей подруге Графине воспитывать сына Льва, однако это не её биологический ребёнок.

Также блогерша резко прокомментировала интервью комика и ветерана войны Виктора Розового.

Кроме того, недавно Монро пережила эвакуацию из поезда во время очередной атаки россиян.