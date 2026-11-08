"Стикнулася з реальністю": травесті-діва Монро повертається в Україну з ЄС (фото)

Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро після спроби еміграції до ЄС вирішила повернутися в Україну.

У своєму Instagram (monritta) травесті-діва пояснила, що стало причиною для повернення.

Травесті-діва Монро повернулася в Україну

"Хто підписаний на мій інстаграм, той, мабуть, в курсі, що я/ми повертаюся/ємося в Україну. Поки на Закарпаття, далі я планую в Київ. Що потім — подивимося", — почала Монро, яка віднедавна стала ще й психологинею.

Блогерка зізналася, що коротка спроба показала, що вона насправді не готова до еміграції.

"Ця поїздка показала мені, що я трохи була в ілюзії… Ну як трохи. Не готова та і все. Як морально, так і матеріально. Поки не готова", — визнала Невгамовна Монро.

Переїхати блогерка зі своєю подругою Графинею (Наталією Медвєдєвою) вирішили через безпекову ситуацію в Україні та сина останньої Левчика, якого Монро з подругою виховують разом.

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"Саме турбота про майбутнє дитини стала сильним поштовхом до спроби переїхати у Францію на деякий час. Його мама, Графиня, і я одночасно про це завели розмову, коли ситуація в Києві стала суттєво погіршуватися. Водночас в мені сколихнулися думки, які давно бродили в голові про еміграцію "А може зараз? Поїдь, відпочинь на морі, подивись, відчуй". Чому саме Франція? Тут були і є друзі Графині, які запропонували допомогу. Мені подобається французька мова та Лазурка, і важливо, Графиня досконало говорить французькою", — зізналася травесті-діва.

Невгамовна Монро Фото: Instagram

Втім, жінки не врахували темперамент дитини у кризі 2-3 років та ціни за кордоном.

"Коли ж я стикнулася з реальністю, відчула темперамент дитини в кризі 2-3 років, підрахувала вартість життя, щоб мати базовий мінімум, бути поруч і не йо**утися, і якось самій розвиватися… Я ще більше захотіла в Україну", — визнала Монро.

Невгамовна Монро Фото: Instagram

Кинули на гроші

Ба більше, українок у Європі кинули на гроші.

"А ще нас кинули на гроші, коли ми пробили колесо і нам кинувся допомагати один чувак (наш емігрант)… Тому в якийсь момент ми прийняли колегіальне рішення, ну досить скітатися, повертаємося в Україну", — написала блогерка.

Невгамовна Монро подумала, що безпеку в Україні можна організувати і на Закарпатті. А до Києва просто їздити.

"Там поки що моя душа, кицьки (їм треба закордонні паспорти зробити), друзі і моє майно. А Франція нікуди не дінеться", — вважає травесті-діва.

Монро закликала людей не боятися пробувати щось змінювати, попри все.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Невгамовна Монро зізналася, що допомагає виховувати сина Лева своїй подрузі Графині, проте це не її біологічна дитина.

Також блогерка різко прокоментувала інтервʼю коміка та ветерана війни Віктора Розового.

Крім того, нещодавно Монро пережила евакуацію з потяга під час чергової атаки росіян.