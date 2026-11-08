"Стикнулася з реальністю": травесті-діва Монро повертається в Україну з ЄС (фото)
Українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро після спроби еміграції до ЄС вирішила повернутися в Україну.
У своєму Instagram (monritta) травесті-діва пояснила, що стало причиною для повернення.
Травесті-діва Монро повернулася в Україну
"Хто підписаний на мій інстаграм, той, мабуть, в курсі, що я/ми повертаюся/ємося в Україну. Поки на Закарпаття, далі я планую в Київ. Що потім — подивимося", — почала Монро, яка віднедавна стала ще й психологинею.
Блогерка зізналася, що коротка спроба показала, що вона насправді не готова до еміграції.
"Ця поїздка показала мені, що я трохи була в ілюзії… Ну як трохи. Не готова та і все. Як морально, так і матеріально. Поки не готова", — визнала Невгамовна Монро.
Переїхати блогерка зі своєю подругою Графинею (Наталією Медвєдєвою) вирішили через безпекову ситуацію в Україні та сина останньої Левчика, якого Монро з подругою виховують разом.
"Саме турбота про майбутнє дитини стала сильним поштовхом до спроби переїхати у Францію на деякий час. Його мама, Графиня, і я одночасно про це завели розмову, коли ситуація в Києві стала суттєво погіршуватися. Водночас в мені сколихнулися думки, які давно бродили в голові про еміграцію "А може зараз? Поїдь, відпочинь на морі, подивись, відчуй". Чому саме Франція? Тут були і є друзі Графині, які запропонували допомогу. Мені подобається французька мова та Лазурка, і важливо, Графиня досконало говорить французькою", — зізналася травесті-діва.
Втім, жінки не врахували темперамент дитини у кризі 2-3 років та ціни за кордоном.
"Коли ж я стикнулася з реальністю, відчула темперамент дитини в кризі 2-3 років, підрахувала вартість життя, щоб мати базовий мінімум, бути поруч і не йо**утися, і якось самій розвиватися… Я ще більше захотіла в Україну", — визнала Монро.
Кинули на гроші
Ба більше, українок у Європі кинули на гроші.
"А ще нас кинули на гроші, коли ми пробили колесо і нам кинувся допомагати один чувак (наш емігрант)… Тому в якийсь момент ми прийняли колегіальне рішення, ну досить скітатися, повертаємося в Україну", — написала блогерка.
Невгамовна Монро подумала, що безпеку в Україні можна організувати і на Закарпатті. А до Києва просто їздити.
"Там поки що моя душа, кицьки (їм треба закордонні паспорти зробити), друзі і моє майно. А Франція нікуди не дінеться", — вважає травесті-діва.
Монро закликала людей не боятися пробувати щось змінювати, попри все.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Невгамовна Монро зізналася, що допомагає виховувати сина Лева своїй подрузі Графині, проте це не її біологічна дитина.
- Також блогерка різко прокоментувала інтервʼю коміка та ветерана війни Віктора Розового.
Крім того, нещодавно Монро пережила евакуацію з потяга під час чергової атаки росіян.