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50 лет стажа: Павел Зибров назвал размер своей пенсии (фото)

Павел Зибров раскрыл размер своей пенсии
Павел Зибров | Фото: Instagram

69-летний украинский певец Павел Зибров признался, что ему увеличили размер пенсии. Артист до сих пор продолжает работать, несмотря на 50-летний стаж.

В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" Павел Николаевич рассказал о размере своей нынешней пенсии и о том, как работа помогает ему "держаться на плаву".

Павел Зибров раскрыл размер своей пенсии

"Мне повысили пенсию. Теперь она составляет 11 400 гривен", — сказал музыкант.

К тому же Зибров продолжает активно работать: он преподает в столичном университете.

"Потому что я до сих пор работаю, хотя мой стаж там составляет почти 50 лет. Меня пригласил Михаил Михайлович Поплавский, и я возглавляю кафедру эстрадного пения в Университете культуры и искусств. Когда началась война, я вернулся туда. Я работаю уже 4,5 года. У меня полная ставка, надбавка за звание народного артиста, за звание профессора. Я работаю, нет времени отдыхать! Надо обучать молодежь", — убежден Павел Николаевич.

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Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Более того, работа доставляет Зиброву истинное удовольствие, ведь он постоянно следит за состоянием голосовых связок, чтобы уверенно вести занятия перед студентами.

Интересно, что изначально пенсия артиста составляла всего 2 500 грн, а к июню 2024 года выросла до 8 300 грн.

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Кроме того, актёр и заслуженный артист Украины Виктор Андриенко, звезда популярного "Шоу долгоносиков", поразил признаниями о своей почти минимальной пенсии.