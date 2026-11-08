50 лет стажа: Павел Зибров назвал размер своей пенсии (фото)
69-летний украинский певец Павел Зибров признался, что ему увеличили размер пенсии. Артист до сих пор продолжает работать, несмотря на 50-летний стаж.
В комментарии для проекта "Наедине с Гламуром" Павел Николаевич рассказал о размере своей нынешней пенсии и о том, как работа помогает ему "держаться на плаву".
Павел Зибров раскрыл размер своей пенсии
"Мне повысили пенсию. Теперь она составляет 11 400 гривен", — сказал музыкант.
К тому же Зибров продолжает активно работать: он преподает в столичном университете.
"Потому что я до сих пор работаю, хотя мой стаж там составляет почти 50 лет. Меня пригласил Михаил Михайлович Поплавский, и я возглавляю кафедру эстрадного пения в Университете культуры и искусств. Когда началась война, я вернулся туда. Я работаю уже 4,5 года. У меня полная ставка, надбавка за звание народного артиста, за звание профессора. Я работаю, нет времени отдыхать! Надо обучать молодежь", — убежден Павел Николаевич.
Более того, работа доставляет Зиброву истинное удовольствие, ведь он постоянно следит за состоянием голосовых связок, чтобы уверенно вести занятия перед студентами.
Интересно, что изначально пенсия артиста составляла всего 2 500 грн, а к июню 2024 года выросла до 8 300 грн.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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- 68-летняя украинская певица и народная артистка Светлана Белоножко заговорила о своей мизерной пенсии и роялти.
Кроме того, актёр и заслуженный артист Украины Виктор Андриенко, звезда популярного "Шоу долгоносиков", поразил признаниями о своей почти минимальной пенсии.