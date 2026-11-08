50 років стажу: Павло Зібров назвав розмір своєї пенсії (фото)

69-річний український співак Павло Зібров зізнався, що йому збільшили розмір пенсії. Артист досі продовжує працювати, попри 50 років стажу.

У коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром" Павло Миколайович розкрив розмір поточної пенсії та як робота тримає його "на плаву".

Павло Зібров розкрив свою пенсію

"Мені підняли пенсію. Вже 11 400 гривень", — сказав музикант.

До того ж, Зібров продовжує активно працювати: він викладає в столичному університеті.

"Тому що я до сих пір працюю, хоч у мене там стажу майже 50 років. Мене запросив Михайло Михайлович Поплавський, і я очолюю кафедру естрадного співу в Університеті культури і мистецтв. Коли війна почалася, я поновив там. Я працюю вже 4,5 роки. У мене повна ставка, надбавка за звання народного артиста, за професора. Я працюю, немає часу відпочивати! Треба молодь навчати", — переконаний Павло Миколайович.

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Павло Зібров Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ба більше, робота приносить Зіброву справжнє задоволення, адже він постійно стежить за станом голосових зв'язок, аби впевнено вести пари перед студентами.

Цікаво, що спочатку пенсія артиста становила всього 2 500 грн, а до червня 2024 року зросла до 8 300 грн.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, актор та заслужений артист України Віктор Андрієнко, зірка популярного "Шоу довгоносиків", приголомшив зізнаннями про майже мінімальну пенсію.