"Похоже на тюрьму": украинка показала, какую комнату в общежитии получил ее сын (фото)

Украинка показала, как она своими руками делала ремонт в общежитии. За три дня до 1 сентября её сын получил комнату в общежитии архитектурного вуза КНУБА.

В Instagram (domivitam_design) мама студента рассказала, что именно они там сделали и во сколько это обошлось.

Ремонт в общежитии

"Открываем дверь. Сначала шок, потом — ужас и слёзы на глазах у ребёнка. Честно говоря, мы не могли поверить, что видим такое в общежитии архитектурного вуза. Прорванные трубы, разбитый паркет. Всё это больше похоже на тюремные условия жизни. И нам ещё сказали, что это нормальная комната. 21 век, Национальный университет в Киеве, а условия — сплошной трэш, больше похоже на тюрьму!" — отметила автор видео.

По её словам, продавец в соседнем строительном магазине говорит, что каждый сентябрь родители массово скупают материалы и самостоятельно делают ремонт.

Видео дня

"Как вузы могут создавать такие условия для проживания? О каком привлечении абитуриентов может идти речь? Почему родители вынуждены делать ремонт за свой счет и куда уходят государственные средства?" — задала вопросы мама студента.

Комната, требующая ремонта Фото: Instagram

Комната, требующая ремонта Фото: Instagram

Комната, требующая ремонта Фото: Instagram

Они, хотя и планировали справиться за три дня, но у них не получилось, потому что "всплыло много нюансов".

"Бригада" сняла старые обои и разобрала старые шкафы, которые уже заплесневели и издавали ужасный запах. Пол спасли досками из обычных деревянных поддонов. Более того, они изменили форму кровати, ведь ребята высокие, достроив новый каркас.

Комната после ремонта Фото: Instagram

Комната после ремонта Фото: Instagram

Комната после ремонта Фото: Instagram

Общая сумма ремонта с учетом всех расходных материалов и новой мебели на момент публикации видео: 96 500 грн.

Реакция сети

В комментариях люди выразили своё возмущение по поводу увиденного:

"Выглядит хуже, чем в тюрьмах, бедные дети".

"Я не понимаю, как так получается. Каждый год новые студенты делают ремонт. И каждый год кто-то заканчивает учебу и уезжает из тех комнат. Куда деваются те комнаты, в которых делали ремонт? Почему каждый год все жалуются на плохие условия? Или он действительно так быстро изнашивается, этот ремонт?"

"На первом курсе выделили ужасную комнату. Мы с девочками (нас туда поселили вчетвером) своими силами сделали ремонт. А на следующий год нас оттуда выселили и поселили туда родственников комендантки".

"Зато на пленных россиян — 10 тысяч в месяц. Да, такие условия по всей Украине для детей".

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