"Схоже на тюрму": українка показала, яку кімнату в гуртожитку отримав її син (фото)

Українка показала, як вона робила ремонт у гуртожитку своїми руками. За три дні до 1 вересня її син отримав кімнату в гуртожитку архітектурного вишу КНУБА.

В Instagram (domivitam_design) мама студента поділилася, що саме вони там зробили і в скільки грошей це обійшлося.

Ремонт у гуртожитку

"Відкриваємо двері. Спочатку шок, потім — жах і сльози на очах дитини. Чесно, ми не могли повірити, що бачимо оце в гуртожитку архітектурного навчального закладу. Прорвані труби, вбитий паркет. Все це більше схоже на тюремні умови життя. І це ще нам сказали, що це нормальна кімната. 21 століття, Національний університет у Києві, а умови — суцільний треш, більше схоже на тюрму!" — зазначила авторка відео.

​За її словами, продавець у сусідньому будівельному каже, що щовересня батьки масово скуповують матеріали і самостійно роблять ремонти.

Видео дня

"​Як ВУЗи можуть надавати такі умови для життя? Про яке залучення абітурієнтів мова? Чому батьки мусять робити ремонти за свій рахунок і куди йдуть державні кошти?" — задалася питаннями мама студента.

Кімната до ремонту Фото: Instagram

Кімната до ремонту Фото: Instagram

Кімната до ремонту Фото: Instagram

Вони хоч і планували впоратися за три дні, але не вийшло, бо "вилізло багато нюансів".

"Бригада" зняла старі шпалери та розібрала старі шафи, які вже зацвіли і давали жахливий запах. Підлогу рятували дошками звичайних деревʼяних палет. Ба більше, вони змінили форму ліжка, адже хлопці високі, добудувавши новий каркас.

Кімната після ремонту Фото: Instagram

Кімната після ремонту Фото: Instagram

Кімната після ремонту Фото: Instagram

​​Загальна сума ремонту з усіма розхідними матеріалами та новими меблями на момент публікації відео: 96 500 грн.

Реакція мережі

У коментарях люди висловили своє обурення щодо побаченого:

"Виглядає гірше ніж в тюрмах, бідні діти".

"Я не розумію, як так виходить. Кожен рік нові студенти роблять ремонти. І кожен рік хтось випускається з тих кімнат. Де діваються ті кімнати, в яких робили ремонт? Чому кожен рік всі жаліються на погані умови? Чи це реально він так зношується, той ремонт?"

"На першому курсі видали жахливу кімнату. Ми з дівчатами (нас туди поселили 4 людини) самотужки зробили ремонт. А на наступний рік нас звідти виселили і поселили туди родичів комендантки".

"Зато на полонених росіян 10 тис в місяць. Так, такі умови по всій Україні для дітей".

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