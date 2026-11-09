С собачками и котиками: пожарные снова разделись для благотворительного календаря (фото)

Австралийские пожарные представили новую фотосессию для календаря на 2027 год. На этот раз снимки были сделаны с животными и преследуют благотворительную цель. Фотографии посвящены спасенным кошкам и собакам.

Фотосессия прошла на Голд-Косте в Австралии. Средства от продажи календарей пойдут на благотворительность. Об этом стало известно на официальной странице Australian Firefighters Calendar. Подробнее — расскажет Фокус.

Календарь австралийских пожарных на 2027 год

Знаменитый благотворительный календарь австралийских пожарных уже поступил в продажу. Так, было выпущено пять вариантов календаря на 2027 год: с собачками, котиками, лошадками и другими разнообразными спасенными животными, а также отдельная серия портретов самих спасателей.

Интересно, что концепция фотосессий не изменилась: пожарные с обнаженным торсом позировали с животными. К тому же во время съемки, которая проходила на побережье Голд-Коста, спасатели были одеты в одежду с надписью "Semu i stissi", что означает "Мы все одинаковы".

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Фотосессия австралийских пожарных Фото: Instagram Фотосессия австралийских пожарных Фото: Instagram Фотосессия австралийских пожарных Фото: Instagram Фотосессия австралийских пожарных Фото: Instagram Фотосессия австралийских пожарных Фото: Instagram

Отмечается, что проект финансируется благотворительными фондами с 1993 года. За это время благодаря продажам календарей различным организациям было передано более 3,5 миллиона долларов.

Все пять календарей на 2027 год продаются на официальном сайте Australian Firefighters Calendar. Стоимость составляет 14,90 евро.

Календарь на 2027 год от австралийских пожарных Фото: Instagram Календарь на 2027 год от австралийских пожарных Фото: Instagram Календарь на 2027 год от австралийских пожарных Фото: Instagram Календарь на 2027 год от австралийских пожарных Фото: Instagram Календарь на 2027 год от австралийских пожарных Фото: Instagram Календарь на 2027 год от австралийских пожарных Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Календарь с красавцами-священниками стал хитом продаж в Риме. Он стоит всего 7 евро, и чаще всего его покупают женщины — в подарок.

Впоследствии фотограф Пьеро Пацци признался, что герои его календаря Calendario Romano не являются священнослужителями. Один из самых узнаваемых героев — работает стюардом.

Кроме того, австралийские пожарные ранее представили календарь на 2024 год. На снимках были запечатлены мускулистые мужчины с обнажённым торсом, позировавшие в воде, в огне, на фоне природы, а также с животными на руках.