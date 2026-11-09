З собачками і котиками: пожежники знову роздягнулися для благодійного календаря (фото)

Австралійські пожежники представили нову фотосесію для календаря на 2027 рік. Цього разу кадри були зроблені із тваринами та мають благодійну ціль. Знімки присвятили врятованим котикам та собачкам.

Фотозйомку зробили на Голд-Кості в Австралії. Кошти від продажу календарів надійдуть на благодійність. Про це стало відомо на офіційній сторінці Australian Firefighters Calendar. Детальніше – розповість Фокус.

Календар австралійських пожежників на 2027 рік

Знаменитий благодійний календар австралійських пожежників уже надійшов у продаж. Так, було випущено п'ять варіантів календаря на 2027 рік: із собачками, котиками, кониками та іншими різноманітними врятованими тваринами, а також окрема серія портретів самих рятувальників.

Цікаво, що концепція фотосесій не змінилася: пожежники з оголеним торсом позували із тваринами. До того ж під час зйомки, що відбулася на узбережжі Голд-Кост, рятувальники були одягнені в речі з написом "Semu i stissi", що означає "Ми всі однакові".

Видео дня

Фотосесія австралійських пожежників Фото: Instagram Фотосесія австралійських пожежників Фото: Instagram Фотосесія австралійських пожежників Фото: Instagram Фотосесія австралійських пожежників Фото: Instagram Фотосесія австралійських пожежників Фото: Instagram

Зазначається, що проєкт фінансує благодійні фонди з 1993 року. За цей час завдяки продажам календарів різним організаціям передали понад 3,5 мільйона доларів.

Усі п'ять календарів на 2027 рік продають на офіційному сайті Australian Firefighters Calendar. Вартість становить 14,90 євро.

Календар на 2027 рік від австралійських пожежників Фото: Instagram Календар на 2027 рік від австралійських пожежників Фото: Instagram Календар на 2027 рік від австралійських пожежників Фото: Instagram Календар на 2027 рік від австралійських пожежників Фото: Instagram Календар на 2027 рік від австралійських пожежників Фото: Instagram Календар на 2027 рік від австралійських пожежників Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Календар із красенями-священиками став хітом продажів у Римі. Коштує він лише 7 євро і найчастіше його купують жінки — на подарунок.

Згодом фотограф П'єро Пацці зізнався, що герої його календаря Calendario Romano, не є священнослужителями. Один із найбільш упізнаваних героїв — працює стюардом.

Крім того, австралійські пожежники раніше презентували календар на 2024 рік. У кадрі були м'язисті чоловіки з голим торсом, які позували у воді, вогні, на тлі природи, а також із тваринами у руках.