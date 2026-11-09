Настигает отца: внебрачный сын Шварценеггера похвастался своими успехами (видео)

Джозеф Баена, сын Арнольда Шварценеггера, официально дебютировал в качестве профессионала в Профессиональной ассоциации натурального бодибилдинга (PNBA).

29-летний Баена, обладающий накачанным телом, — внебрачный сын звезды "Терминатора" и его бывшей домработницы Милдред Патриции Баены. Накануне на соревнованиях в Эль-Сегундо (Калифорния) он занял пятое место в категории "Классический физик".

Сын Шварценеггера похвастался своими успехами

В Instagram Баена опубликовал видео, на котором он демонстрирует различные позы, напрягая свои массивные мышцы, а зрители в зале подбадривают его криками.

"Первый взгляд на мою программу выступления на Кубке мира PNBA", — подписал он свой пост.

Баена, который впервые принял участие в соревнованиях по бодибилдингу лишь в марте, отметил, что музыкальным сопровождением выступления стала композиция "Трио" Эннио Морриконе из фильма Клинта Иствуда "Хороший, плохой, злой".

Видео дня

Джозеф Баена

Подписчики тепло отреагировали на публикацию:

"Ты давно к этому шел. Возможно, ты станешь тем редким примером, когда сын превзойдет своего знаменитого отца", — написал один из поклонников.

"Ты взорвал сцену! Отличная работа, брат!!! Поздравляю!" — восторженно прокомментировал другой пользователь.

"Отличная работа, @joebaena! Ты оставался верным своей цели и безупречно выступил на сцене PNBA. Это только начало твоего пути. Продолжай в том же духе!"

Достижения Джозефа

Хотя для Баены это был профессиональный дебют, в целом это уже третьи соревнования в его карьере. Впервые он выступил на соревновательной арене 28 марта на турнире NPC Natural Colorado State в Денвере, где завоевал несколько первых мест.

4 апреля он принял участие в соревнованиях по натуральному бодибилдингу INBA Iron Gladiator в Короне (Калифорния), где завоевал титул чемпиона в категории "Классический физик" и получил профессиональную лицензию.

Баена пользуется полной поддержкой своего знаменитого отца — 79-летнего Арнольда Шварценеггера, который в период с 1970 по 1980 год семь раз завоевывал титул "Мистер Олимпия".

Джозеф Баена Фото: Joseph Baena/Instagram

Младший сын Шварценеггера рассказывал, что отец очень помогает ему во время тренировок.

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