Наздоганяє батька: позашлюбний син Шварценеггера похизувався успіхами (відео)

Джозеф Баена, син Арнольда Шварценеггера, офіційно дебютував як професіонал у Професійній асоціації натурального бодібілдингу (PNBA).

29-річний Баена, який має накачане тіло, — позашлюбний син зірки "Термінатора" та його колишньої хатньої робітниці Мілдред Патриції Баени. Напередодні на змаганнях в Ель-Сегундо (Каліфорнія) він посів п'яте місце в категорії "Класичний фізик".

Син Шварценеггера похизувався успіхами

В Instagram Баена опублікував відео, на якому він демонструє різні пози, напружуючи свої масивні м'язи, тоді як глядачі в залі підбадьорюють його вигуками.

"Перший погляд на мою програму позування на Кубку світу PNBA", — підписав він допис.

Баена, який уперше взяв участь у змаганнях з бодібілдингу лише в березні, зазначив, що музичним супроводом виступу стала композиція "Тріо" Енніо Морріконе з фільму Клінта Іствуда "Хороший, поганий, злий".

Видео дня

Джозеф Баена

Підписники відреагували на публікацію з теплом:

"Ти давно до цього йшов. Можливо, ти станеш тим рідкісним прикладом, коли син перевершить свого знаменитого батька", — написав один із шанувальників.

"Ти підірвав сцену! Чудова робота, брате!!! Вітаю!" — захоплено прокоментував інший користувач.

"Чудова робота, @joebaena! Ти залишався відданим своїй меті й бездоганно виступив на сцені PNBA. Це лише початок твого шляху. Продовжуй у тому ж дусі!"

Здобутки Джозефа

Хоча для Баени це був професійний дебют, загалом це вже треті змагання в його кар'єрі. Уперше він вийшов на змагальну сцену 28 березня на турнірі NPC Natural Colorado State у Денвері, де здобув кілька перших місць.

4 квітня він узяв участь у змаганнях з натурального бодібілдингу INBA Iron Gladiator у Короні (Каліфорнія), де виборов титул чемпіона в категорії "Класичний фізик" і отримав професійну ліцензію.

Баена має цілковиту підтримку свого знаменитого батька — 79-річного Арнольда Шварценеггера, який у період з 1970 по 1980 рік сім разів здобував титул "Містер Олімпія".

Джозеф Баена Фото: Joseph Baena/Instagram

Молодший син Шварценеггера розповідав, що батько дуже допомагає йому під час тренувань.

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