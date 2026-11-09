Известная актриса рассказала, уедет ли она из Киева с тремя детьми на зиму (фото)
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, готова ли она переехать из Киева на зиму в условиях отключений света и частых обстрелов со стороны врага.
Звезда экрана пока опровергла такие планы. В Instagram Лилия подчеркнула, что вместе с тремя детьми остается дома и верит в лучшее.
Лилия Ребрик остается в Киеве
"Пока не планируем. Очень хочется быть дома, работать, водить детей на занятия. Как будет — посмотрим. Но я верю, что справимся", — написала многодетная мама.
В частности, актриса "Дизель-шоу" рассказала о своем напряженном графике. По словам Лилии, это одна из тех вещей, которые не дают ей падать духом. Звезда благодарна за возможность заниматься любимым делом.
"Знаете, меня всегда учили ценить то, что у меня есть. И свою работу, и возможности, которые дарит мне жизнь. Поэтому даже когда я очень устаю, никогда не говорю: "Боже, завтра снова на работу". Потому что на секунду представляю: а что, если бы этой работы не стало? Если бы я не могла заниматься тем, что так люблю? Тогда я бы думала совсем иначе. Поэтому расправляю плечи — и вперед. Сумасшедший график для меня сейчас — это прекрасно", — убеждена Ребрик.
Кроме того, Лилия призналась, что многое не успевает, хотя подписчики этого не видят. Она расставляет приоритеты, поэтому, когда у неё появляется свободная минутка, всегда отдаёт предпочтение семье.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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