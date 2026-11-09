Известная актриса рассказала, уедет ли она из Киева с тремя детьми на зиму (фото)

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, готова ли она переехать из Киева на зиму в условиях отключений света и частых обстрелов со стороны врага.

Звезда экрана пока опровергла такие планы. В Instagram Лилия подчеркнула, что вместе с тремя детьми остается дома и верит в лучшее.

Лилия Ребрик остается в Киеве

"Пока не планируем. Очень хочется быть дома, работать, водить детей на занятия. Как будет — посмотрим. Но я верю, что справимся", — написала многодетная мама.

В частности, актриса "Дизель-шоу" рассказала о своем напряженном графике. По словам Лилии, это одна из тех вещей, которые не дают ей падать духом. Звезда благодарна за возможность заниматься любимым делом.

Лилия Ребрик Фото: Instagram

"Знаете, меня всегда учили ценить то, что у меня есть. И свою работу, и возможности, которые дарит мне жизнь. Поэтому даже когда я очень устаю, никогда не говорю: "Боже, завтра снова на работу". Потому что на секунду представляю: а что, если бы этой работы не стало? Если бы я не могла заниматься тем, что так люблю? Тогда я бы думала совсем иначе. Поэтому расправляю плечи — и вперед. Сумасшедший график для меня сейчас — это прекрасно", — убеждена Ребрик.

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Кроме того, Лилия призналась, что многое не успевает, хотя подписчики этого не видят. Она расставляет приоритеты, поэтому, когда у неё появляется свободная минутка, всегда отдаёт предпочтение семье.

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