Відома акторка зізналася, чи виїде з Києва з трьома дітьми на зиму (фото)

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зізналася, чи готова до переїзду з Києва на зиму під час відключень світла та частих обстрілів з боку ворога.

Зірка екрану поки заперечила такі плани. В Instagram Лілія наголосила, що разом з трьома дітьми залишається вдома та вірить у краще.

Лілія Ребрик залишається в Києві

"Поки не плануємо. Дуже хочеться бути вдома, працювати, водити дітей на заняття. Як буде — побачимо. Але я вірю, що впораємося", — написала багатодітна мама.

Зокрема, акторка "Дизель Шоу" заговорила про свій напружений графік часи. За словами Лілії, це одна з тих речей, які не дають їй падати духом. Зірка вдячна за можливість займатися улюбленою справою.

Лілія Ребрик Фото: Instagram

"Знаєте, мене завжди вчили цінувати те, що маю. І свою роботу, і можливості, які дає мені життя. Тому навіть коли дуже втомлююся, ніколи не кажу: "Боже, завтра знову на роботу". Бо на секунду уявляю: а якби цієї роботи не стало? Якби я не могла робити те, що так люблю? Тоді завила б інакше. Тому розправляю плечі — і вперед. Шалений графік для мене зараз — це прекрасно", — переконана Ребрик.

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Окрім цього, Лілія зізналася, що багато чого не встигає, хоча підписники цього не бачать. Вона розставляє пріоритети, тому завжди обере родину, коли випаде вільна хвилинка.

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