В официальном тексте – неточность: самые распространенные ошибки в Радиодиктанте 2026

Филолог, учительница украинского языка и литературы, а также методический наставник Наталья Мандрицкая рассказала Фокусу об основных орфографических и пунктуационных ошибках участников диктанта национального единства. Проверьте свои знания!

В свое время 9 ноября отмечали День украинской письменности и языка, учрежденный в 1997 году в честь Нестора Летописца – монаха Киево-Печерской лавры и последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Именно сегодня украинцы писали и Радиодиктант. Впрочем, из-за перехода ПЦУ на новый календарь дату праздника перенесли на 27 октября.

Пользуясь случаем, Фокус поинтересовался у филолога Натальи Мандрицкой об основных ошибках в Радиодиктанте этого года, который подготовил писатель Артур Дронь, а читали в дуэте – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица и волонтер Даша Астафьева, с которой у нас, кстати, получилось интересное эксклюзивное интервью.

"Зеесушний, зсушний чи ЗСУшний? Або все-таки ЗСУ-шний?" Это один из самых распространенных вопросов в соцсетях. Радиодиктант в этом году вызвал немало обсуждений – вокруг его содержания, дикторов, отдельных слов и знаков препинания. Проанализируем самые распространенные ошибки в диктанте.

Орфографические ошибки

"Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости…" Слово "пів хвилини" – одно из самых спорных в обсуждениях диктанта. В этом предложении оно написано раздельно. Согласно новому правописанию, существительные с "пів" в значении "половина" в родительном падеже (кого? чего?) следует писать раздельно. А существительные с "пів", обозначающие единое целое, пишем слитно. И здесь интересная ситуация: в данном контексте слово "пів/хвилини" означает единое целое и имеет форму винительного падежа: пишешь "крізь що?" – "сквозь півхвилини" и "доби". В то же время в официальном варианте мы видим все-таки "пів хвилини". Я сама писала это слово слитно и убеждена в правильности такого написания, ведь в приведенном предложении "пів/хвилини" означает не половину чего-то, а одно понятие.

Наталья Мандрицкая, филолог Фото: Личный архив

Далее: "Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь…" Слово "різьбяр" пишем с мягким знаком. Перед постоянно мягкими, смягченными и шипящими звуками знак смягчения не ставим, но "різьбяр" относится к исключениям.

"Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно…" Слово "курйозно" следует писать без апострофа, поскольку перед буквосочетанием "йо" апостроф не ставится.

"Не "дуже", не "гіперсильно". Сложные существительные с первой частью -авто, -відео, -віце, -супер, -гіпер и т. п. пишем слитно, поэтому слово "гіперсильно" пишется именно так.

"Долго-долго обіймати". Повторяющиеся наречия пишем с дефисом.

"…але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті". Сложные наречия, образованные путем повторения слова с частицей, пишем с двумя дефисами.

"Зеесушний, зсушний, ЗСУшний чи ЗСУ-шний"

Мы подошли к слову, которое вызвало наибольшее количество обсуждений и дискуссий. Участники диктанта писали это слово в четырех вариантах: зсушний, зеесушний, ЗСУШний, ЗСУ-шний. В официальном тексте читаем: "…чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі". В то же время в примечании к тексту сказано, что нормативным будет и написание "ЗСУшний". Что говорит нам об этом правописание? "Суфиксальные образования от звуковых аббревиатур пишем строчными буквами". Слово "зеесушний" – именно такое, потому что образуется от аббревиатуры ЗСУ путем добавления суффиксов. Почему же именно "зеесушний", а не "зсушний"? В украинском языке действует фонетический принцип правописания, то есть пишем так, как слышим.

"…мова захищає нас – і то не впівсили". Наречие "впівсили" образовано путем соединения существительного с частицей "впів", означающей "наполовину", поэтому пишем его слитно.

"Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила". Местоимения с частицами "казна", "ктозна", "бозна", "будь", "небудь" пишем с дефисом.

Пунктуационные ошибки

Участникам диктанта сложности доставили места, где нужно было ставить двоеточие и тире.

Двоеточие ставится между частями предложения, когда вторая часть поясняет или уточняет смысл первой. В диктанте было несколько таких случаев. "Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби…" В этом предложении часть "пишеш крізь пів хвилини й доби" объясняет, почему язык не знает границ, поэтому между ними ставим двоеточие.

"І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного". Вторая часть предложения уточняет, что именно является самым главным, поэтому здесь тоже уместно поставить двоеточие.

Кроме того, в тексте соблюдены несколько правил написания тире.

"Виводити літери ручкою… – вічна романтика". Тире ставим между подлежащим, выраженным неопределенной формой глагола, и сказуемым, выраженным существительным. В данной ситуации тире стоит между подлежащим "выводить" и сказуемым "романтика".

Тире ставится в неполных предложениях на месте пропущенного сказуемого. "Я – про тебе". Здесь тире стоит на месте пропущенного сказуемого "думал бы", которое можно понять из содержания предыдущего предложения: "…кожен думав би про когось особливого".

В диктанте не обошлось и без авторского знака препинания, который, как и следовало ожидать, стал причиной ошибки у многих участников: "…а потім – слова мандрують часом". Нет правила, которое предусматривало бы написание тире в этом случае, поэтому здесь этот знак препинания является авторским.

Вот такие наиболее распространенные ошибки в Радиодиктанте национального единства этого года. Проанализировав эти ошибки, мы будем реже их допускать и чувствовать себя увереннее во время письма, ведь "…мова не тільки для всіх, а й для кожного".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская актриса Наталья Сумская, которая в прошлом году читала Радиодиктант, прокомментировала поведение своей преемницы Астафьевой.

Певица, которая в этом году читала Радиодиктант, с иронией ответила критикам.

Даша Астафьева активно занимается волонтерской деятельностью, создала книжное приложение UnderBooks, популяризирующее украинский язык и литературу, а также стала диктором в рамках "Радиодиктанта национального единства" этого года. В эксклюзивном интервью Фокусу артистка подробно рассказала об этом.