Загадочный участник Kalush Orchestra снял маску и впервые показал лицо (фото)

Известный участник группы Kalush Orchestra Штомбер Вомбер впервые снял маску и показал своё лицо. Певец оказался 21-летним Денисом Родиным, который решил предстать перед зрителями без привычного образа.

Парень принял участие в третьем выпуске 14-го сезона вокального шоу "Голос страны". На этот раз Денис решил заявить о себе как о сольном исполнителе. Об этом стало известно во время эфира проекта. Подробнее — расскажет Фокус.

Как выглядит загадочный участник Kalush Orchestra

Денис Родин известен поклонникам как Штомбер Вомбер из группы Kalush Orchestra. По его словам, он наконец решил снять сценическую маску и заявить о себе как о самостоятельном артисте.

"Я хочу наконец показать людям, как я выгляжу. На сцене "Голоса страны" я сниму маску и свой костюм и покажу, кто за ними стоит, покажу свой голос, лицо, чтобы люди знали, что такой парень, как я, умеет так петь", — сказал музыкант.

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Загадочный участник Kalush Orchestra Фото: Скрин видео Загадочный участник Kalush Orchestra Фото: Скрин видео

Кстати, в составе Kalush Orchestra Денис Родин отыграл почти 300 концертов. Впрочем, его участие в группе не помешало ему развивать собственную музыкальную карьеру и выйти за рамки образа, с которым его ассоциируют.

На шоу "Голос страны" парень исполнил хит Артема Пивоварова "Дежавю". В результате Денис перешел в команду Дмитрия Монатика.

Денис Родин Фото: Скрин видео Денис Родин Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Kalush Orchestra отказалась поддержать сбор средств на дрон для ВСУ. В группе заявили, что не распространяют информацию о сборах, "имеющих характер оружия".

Украинская блогерша Карина, известная под псевдонимом Симбочка, заявила, что не подписывала никакого контракта с группой Kalush Orchestra и не получает гонораров за совместные выступления.

Кроме того, участник группы Виталий Дужик женился на солистке группы EtnoGen Евгении Мазуренко. Пара устроила торжество в традиционном стиле и поделилась фотографиями в национальных украинских костюмах.