Загадковий учасник Kalush Orchestra зняв маску і вперше показав обличчя (фото)

Відомий учасник гурту Kalush Orchestra Штомбер Вомбер вперше зняв маску та показав своє обличчя. Співаком виявився 21-річний Денис Родін, який вирішив постати перед глядачами без звичного образу.

Хлопець взяв участь у третьому випуску 14-го сезону вокального шоу "Голос країни". Цього разу Денис вирішив заявити про себе як про самостійного виконавця. Про це стало відомо під час ефіру проєкту. Детальніше – розповість Фокус.

Як виглядає загадковий учасник Kalush Orchestra

Денис Родін відомий шанувальникам як Штомбер Вомбер із гурту Kalush Orchestra. За його словами, він нарешті вирішив зняти сценічну маску та заявити про себе як самостійного артиста.

"Я хочу нарешті показати людям, який вигляд я маю. На сцені "Голосу країни" зніму маску та свій костюм і покажу, хто за ними стоїть, покажу свій голос, обличчя, щоб люди знали, що такий хлопець, як я, вміє так співати", – сказав музикант.

Видео дня

Загадковий учасник Kalush Orchestra Фото: Скрін відео Загадковий учасник Kalush Orchestra Фото: Скрін відео

До речі, у складі Kalush Orchestra Денис Родін відіграв майже 300 концертів. Втім, його участь у гурті не завадила йому розвивати власну музичну кар’єру та вийти за межі персонажа, з яким його асоціюють.

На шоу "Голос країни" хлопець заспівав хіт Артема Пивоварова "Дежавю". У результаті Денис пішов до команди Дмитра Монатіка.

Денис Родін Фото: Скрін відео Денис Родін Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Kalush Orchestra відмовився підтримати збір на дрон для ЗСУ. У гурті заявили, що не поширюють інформацію на збори "які несуть характер зброї".

Українська блогерка Каріна, відома під псевдонімом Сімбочка, заявила, що не підписувала жодного контракту з гуртом Kalush Orchestra й не отримує гонорарів за спільні виступи.

Крім того, учасник гурту Віталій Дужик одружився із солісткою гурту EtnoGen Євгенією Мазуренко. Пара влаштувала урочистість у традиційному стилі і похвалилася фото в національних українських костюмах.