Стены с горбинкой и плесень: украинка купила дом в албанском селе (фото)
Украинка Лена уже четыре года живет в Албании и решилась на покупку собственного дома. Дом расположен в деревне недалеко от крупного города. Женщина подробно показала новое жилище и рассказала о его плюсах и минусах.
На территории двора есть летняя кухня и много пристроек. Во дворе выложена плитка и посажены деревья. В самом доме многое нужно менять — покрасить стены, убрать плесень и переделать ванную комнату. Об этом Лена рассказала на своем YouTube-канале. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.
Как выглядит дом в албанской деревне
Украинка рассказала, что в доме несколько пластиковых окон, а остальные — деревянные. В доме есть две спальни, ванная, гостевая и кухня. Один из минусов — это то, что в коридоре стены отшлифованы, но остались неровности, поэтому нужно делать ремонт.
В первой комнате есть ковры и большая кровать, под которой находится доска, поэтому семья планирует всё это убрать. Также на опубликованных снимках видны развалившийся шкаф, комод и зеркало.
Лена показала, что во второй комнате нужно отремонтировать стены, так как на них появилась плесень. В ванной установлен бойлер, но нужно докупить стиральную машинку. Кстати, в санузле тоже всё "заплесневело", так как окно было закрыто.
В гостиной стоит большой диван, стол и арка, отделяющая гостиную от кухни.
"Кухня старенькая, но неплохая. Есть вытяжка, холодильник. Надо всё вытереть и помыть. Мне очень нравится", — отметила женщина.
В летней кухне есть диваны, печь и камин. Окна деревянные, поэтому со временем семья планирует их полностью заменить.
Во дворе есть туалет, а также место, где семья хочет построить гараж для автомобиля. По словам Лены, сейчас они выбрасывают всё, что только можно.
"Территория большая… Посадим деревья, построим беседку… Работы много. Я называю этот дом опорной точкой, куда можно приехать, передохнуть, укрыться…", — подчеркнула женщина.
Однако сколько стоит такой дом — украинка пока не стала раскрывать. Впрочем, она пообещала, что расскажет об этом позже в новых видео.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Семья украинки Юлии купила дом в деревне и приступила к его капитальному ремонту. Женщина рассказала, во сколько им обошлось устройство новой крыши в доме.
- Авторы YouTube-канала "Дом под Клюс" приобрели заброшенный дом в Кривом Роге и опубликовали первый тур по помещениям. В ролике видно запущенный двор, горы мусора внутри и следы протечек на крыше.
Кроме того, в Ивано-Франковской области в продажу выставлено целое хозяйство. За дом среди гор и почти полтора гектара земли владельцы просят всего 18 тысяч долларов.