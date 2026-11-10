Стены с горбинкой и плесень: украинка купила дом в албанском селе (фото)

Украинка Лена уже четыре года живет в Албании и решилась на покупку собственного дома. Дом расположен в деревне недалеко от крупного города. Женщина подробно показала новое жилище и рассказала о его плюсах и минусах.

На территории двора есть летняя кухня и много пристроек. Во дворе выложена плитка и посажены деревья. В самом доме многое нужно менять — покрасить стены, убрать плесень и переделать ванную комнату. Об этом Лена рассказала на своем YouTube-канале. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.

Как выглядит дом в албанской деревне

Украинка рассказала, что в доме несколько пластиковых окон, а остальные — деревянные. В доме есть две спальни, ванная, гостевая и кухня. Один из минусов — это то, что в коридоре стены отшлифованы, но остались неровности, поэтому нужно делать ремонт.

В первой комнате есть ковры и большая кровать, под которой находится доска, поэтому семья планирует всё это убрать. Также на опубликованных снимках видны развалившийся шкаф, комод и зеркало.

Видео дня

Лена показала, что во второй комнате нужно отремонтировать стены, так как на них появилась плесень. В ванной установлен бойлер, но нужно докупить стиральную машинку. Кстати, в санузле тоже всё "заплесневело", так как окно было закрыто.

На стенах в доме есть неровности Фото: Скрин видео Плесень в доме Фото: Скрин видео

В гостиной стоит большой диван, стол и арка, отделяющая гостиную от кухни.

"Кухня старенькая, но неплохая. Есть вытяжка, холодильник. Надо всё вытереть и помыть. Мне очень нравится", — отметила женщина.

В летней кухне есть диваны, печь и камин. Окна деревянные, поэтому со временем семья планирует их полностью заменить.

Во дворе есть туалет, а также место, где семья хочет построить гараж для автомобиля. По словам Лены, сейчас они выбрасывают всё, что только можно.

Как выглядит кухня Фото: Скрин видео Как выглядит двор Фото: Скрин видео

"Территория большая… Посадим деревья, построим беседку… Работы много. Я называю этот дом опорной точкой, куда можно приехать, передохнуть, укрыться…", — подчеркнула женщина.

Однако сколько стоит такой дом — украинка пока не стала раскрывать. Впрочем, она пообещала, что расскажет об этом позже в новых видео.

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