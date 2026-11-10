Стіни з горбинкою і пліснява: українка купила хату в албанському селі (фото)

Українка Лєна вже чотири роки живе в Албанії і наважилась на покупку власного будинку. Житло розташоване у селі неподалік від великого міста. Жінка детально показала нову оселю і розповіла про її мінуси й плюси.

На території подвір'я є літня кухня та багато прибудов. У дворі викладена плитка і посаджено дерева. У самому будинку багато що треба змінювати – фарбувати стіни, прибирати плісняву і переробляти ванну кімнату. Про це Лєна розповіла у своєму YouTube-каналі. Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Як виглядає будинок в албанському селі

Українка розповіла, що у житлі кілька пластикових вікон, а інші – дерев’яні. У будинку є дві спальні кімнати, ванна, гостьова і кухня. Один із мінусів – це те, що в коридорі стіни зашліфовані, але є горбинки, тому треба робити ремонт.

У першій кімнаті є килими і велике ліжко, під низом якого дошка, тому родина планує це все прибрати. Також на опублікованих кадрах видніється розвалена шафа, комод і дзеркало.

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Лєна показала, що у другій кімнаті треба робити стіни, бо по них пішла пліснява. У ванній встановлено бойлер, але треба докупляти пральну машинку. До речі, у санвузлі також усе "поцвіло", оскільки було закрите вікно.

Стіни у будинку мають горбинки Фото: Скрін відео Пліснява у будинку Фото: Скрін відео

У гостьовій розташований великий диван, стіл і є арка, яка розділяє вітальню з кухнею.

"Кухня старенька, але непогана. Є витяжка, холодильник. Треба все повитирати і помити. Мені дуже подобається", — зазначила жінка.

У літній кухні є дивани, пічка і камін. Вікна дерев’яні, тому з часом родина планує їх повністю міняти.

У дворі є вбиральня, а також місце, в якому родина хоче побудувати гараж для автомобіля. За словами Лєни, наразі вони по максимуму все викидають.

Як виглядає кухня Фото: Скрін відео Як виглядає двір Фото: Скрін відео

"Територія велика… Посадимо дерева, зробимо альтанку… Роботи багато. Я називаю цей дім точкою опори, куди можна приїхати, пересидіти, заховатись…" — наголосила жінка.

Однак скільки коштує такий будинок – українка поки не стала розкривати. Втім, пообіцяла, що розповість про це пізніше у нових відео.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Родина українки Юлії купила будинок у селі і розпочала в ньому капітальний ремонт. Жінка зізналася, у скільки їм обійшлось зробити новий дах у житлі.

Автори YouTube-каналу "Дім під Клюс" придбали занедбаний будинок у Кривому Розі й оприлюднили перший рум-тур. У ролику видно запущене подвір'я, гори сміття всередині й сліди протікань на даху.

Крім того, в Івано-Франківській області з'явилося у продажу ціле господарство. За будинок серед гір та майже півтора гектара землі власники просять лише $18 тисяч.