Минус десятки кг: какие звезды сделали операцию по уменьшению желудка и как они изменились (фото)

Украинские звезды, которые уже давно пытаются похудеть, прибегли к радикальным мерам — бариатрическим операциям по уменьшению желудка. Благодаря этому они сбросили десятки килограммов и хвастаются в сети своим новым внешним видом.

В том, что они уменьшили желудок, признались юмористка Анастасия Ткаченко, рэперша Алена Алена и комик Владимир Жогло. Как похудели артисты и как они выглядят сейчас — читайте далее в материале Фокуса.

Как изменился Владимир Жогло

38-летний украинский актёр и юморист Владимир Жогло весил в самый тяжёлый период 164 килограмма. Из-за этого артист решился на операцию по уменьшению желудка по настоянию своей жены Ирины.

Избранница Жогло признавалась, что годами наблюдала, как мужу трудно справляться с весом собственными силами. Диеты и спорт длились недолго — как только Владимир возвращался с работы измотанным, все пищевые ограничения летели к черту. Решающим аргументом стало не только здоровье, но и забота о маленьком ребенке пары.

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Однако решиться на хирургическое вмешательство Жогло мешали не столько опасения за здоровье, сколько внутреннее ощущение, что тратить немалые деньги "на себя" — это как-то не по-мужски. В итоге операция обошлась примерно в 4 тысячи долларов, и юмористу пришлось одолжить эту сумму.

"У меня был психологический барьер: ведь это же пришлось бы потратить на себя. Операция на самом деле стоила около 4 тысяч долларов в то время. Я устроился на работу, потому что брал деньги в долг. Мне нужно было возвращать деньги. А люди смеются: "4 тысячи долларов, а он взял деньги в долг, не смешите нас", – рассказывал шоумен.

Так, благодаря бариатрической операции актер сбросил 65 лишних килограммов. Сейчас его вес составляет 99. Жогло отмечал, что это еще не окончательный результат.

Владимир Жогло до похудения Фото: Скриншот Владимир Жогло похудел на 65 кг Фото: Скриншот

Похудение Насти Ткаченко

Известная юмористка Настя Ткаченко в марте этого года перенесла бариатрическую операцию из-за проблем со здоровьем. Максимальный вес артистки составлял 130 килограммов. Уже в сентябре она похудела до 93,5 килограмма и сейчас активно хвастается своими достижениями в сети.

Впрочем, это еще не конечный результат юмористки. Ее цель — 65 килограммов. Помимо изменений в питании Настя добавила спорт для поддержания формы тела и кожи.

Настя Ткаченко до похудения Фото: Instagram Настя Ткаченко после операции по уменьшению желудка Фото: Instagram

Операция Алены Алены

Рэперша неоднократно рассказывала о своих методах похудения с помощью спорта, а также инъекций. По её словам, она годами отказывалась от бариатрической операции, но врачи настаивали на этом.

В конце концов, Алена решилась на хирургическое вмешательство по уменьшению желудка. Артистка призналась, что на это её вдохновила подруга, которая после такой же операции похудела со 140 до 70 килограммов.

Сейчас звезда проходит реабилитацию и восстанавливается. Алена мечтает весить 80 килограммов и готова сделать всё для этого.

Кстати, врачи категорически запретили рэперше беременеть как минимум год или даже два. Впрочем, по словам Алены, она планирует родить двоих детей до 40 лет.

"Сказали, что в первый год категорически нельзя забеременеть. Как минимум, из-за потери минералов, из-за того, как будет усваиваться пища, из-за того, что будут заживать раны и в организме будут происходить значительные изменения. Но, на самом деле, подчеркнули, что лучше было бы два года не беременеть, дать организму немного прийти в себя и в течение второго года следить за тем, как будут усваиваться питательные вещества, чтобы не возникло слишком больших дефицитов", – заявила знаменитость.

Алена Алена до операции Фото: Instagram Алена Алена сделала операцию по уменьшению желудка Фото: Instagram

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