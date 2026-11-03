Живот был больше ягодиц: женщина похудела на 36 кг и стала звездой сети (фото)

Кристина заявила, что у неё была "фигура Майка Вазовского" из мультфильма "Корпорация монстров", и ей удалось изменить своё тело, не прибегая к инъекционным препаратам для похудения. В результате женщина сбросила 36 килограммов.

По словам Кристины, раньше её живот был "больше ягодиц", а самые простые физические упражнения вызывали сильную одышку. В результате она решила внедрить определенные привычки, которые со временем дали значительный результат — и это коренным образом изменило ситуацию. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok. Подробнее — расскажет Фокус.

Женщина похудела на 36 кг — как ей это удалось

Кристина призналась, что до похудения у неё "почти не было шеи", а лицо постоянно было опухшим. Пройдя через замкнутый круг — попытки резко перейти на "здоровый образ жизни", заканчивавшиеся срывами, — женщина решила выбрать другой подход.

Так, Кристина выработала постепенные, устойчивые привычки, которые со временем принесли значительный результат. Она похудела на 36 килограммов и благодаря своему новому методу успешно держит вес.

Видео дня

"Большую часть веса я сбросила за последние 14 месяцев благодаря диете, физическим упражнениям, дефициту калорий, работе с психотерапевтом и тренером", — рассказала женщина.

В видео, где показан результат "после", Кристина продемонстрировала свой невероятный путь к стройности. В частности, она показала, насколько подтянутыми стали её ноги.

"Сейчас мои ягодицы по-прежнему имеют несколько квадратную форму, но, по крайней мере, появились более четкие контуры и подтянутость. Живот тоже стал намного площе. Я больше не боюсь пробовать новые упражнения. Мое лицо кардинально изменилось. Теперь, когда я иду обедать, я более осознанно выбираю блюда", — отметила Кристина.

По её словам, иногда она всё ещё позволяет себе сладости, но обычно это миндальная паста с кусочками яблока.

Кристина до похудения Фото: TikTok Кристина после похудения Фото: TikTok

Кстати, невероятное преображение Кристины поразило пользователей сети. Её видео набрало 1,6 миллиона просмотров.

"Так держать! Именно такого инфлюенсера мы и хотели видеть";

"У меня тоже фигура, как у Майка Вазовского";

"Ты просто невероятная! Мне очень нравится наблюдать за твоими успехами!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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