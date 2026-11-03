Живіт був більший за сідниці: жінка схудла на 36 кг і стала зіркою мережі (фото)

Крістіна заявила, що мала "фігуру Майка Вазовського" із мультфільму "Корпорація монстрів", і їй вдалося змінила своє тіло, не вдаючись до ін’єкційних препаратів для схуднення. У результаті жінка позбавилась 36 кілограмів.

За словами Крістіни, раніше її живіт був "більшим за сідниці", а найпростіші фізичні вправи давали сильну задишку. У результаті вона вирішила впроваджувати певні звички, які з часом дали значний результат — і це докорінно змінило ситуацію. Цим жінка поділилась на сторінці у TikTok. Детальніше – розповість Фокус.

Жінка схудла на 36 кг – як вона це зробила

Крістіна зізналась, що до схуднення у неї "майже не було шиї", а обличчя постійно було набряклим. Пройшовши через замкнене коло — спроби різко перейти на "здоровий спосіб життя", що закінчувалися зривами, — жінка вирішила обрати інший підхід.

Так, Крістіна запровадила поступові, сталі звички, які з часом дали значний результат. Вона схудла на 36 кілограмів і завдяки своєму новому методу успішно утримує вагу.

Видео дня

"Більшу частину ваги я скинула за останні 14 місяців завдяки дієті, фізичним вправам, дефіциту калорій, роботі з психотерапевтом та тренером", — розповіла жінка.

У відео, де показано результат "після", Крістіна продемонструвала свій неймовірний шлях до стрункості. Зокрема, вона показала, наскільки підтягнутими стали її ноги.

"Тепер мої сідниці все ще мають дещо квадратну форму, але принаймні з’явилися чіткіші контури та підтягнутість. Живіт також став набагато плоскішим. Я більше не боюся пробувати нові вправи. Моє обличчя кардинально змінилося. Тепер, коли я йду обідати, я роблю більш свідомий вибір страв", — зазначила Крістіна.

За її словами, інколи вона все ще дозволяє собі солодощі, але зазвичай це мигдалева паста зі шматочками яблука.

Крістіна до схуднення Фото: TikTok Крістіна після схуднення Фото: TikTok

До речі, неймовірне перевтілення Крістіни вразило користувачів мережі. Її відео набрало 1,6 мільйона переглядів.

"Так тримати! Саме такого інфлюенсера ми й хотіли бачити";

"У мене теж фігура, як у Майка Вазовського";

"Ти просто неймовірна! Мені дуже подобається спостерігати за твоїм прогресом!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молода українка підкорила мережу своєю неймовірною трансформацією, скинувши 47 кілограмів за один рік. Дівчина поділилася надихаючим відео, продемонструвавши приголомшливу різницю "до" та "після", яка не залишила байдужим жодного користувача.

25-річна дівчина з'їдала два сніданки з McDonald's на день, а згодом схудла на 88 кілограмів. Пейдж Вікерс набрала вагу до 146 кілограмів після років переїдання їжі на винос, чіпсів та шоколаду.

До речі, дівчина, яка схудла за допомогою Ozempic на 82 кг, показала гнітючі наслідки.