Мінус десятки кг: які зірки зробили операцію зі зменшення шлунку і як змінились (фото)

Українські зірки, які намагаються давно схуднути, вдались до радикальних мір – баріатричних операцій зі зменшення шлунку. Завдяки цьому вони позбулись десятків кілограмів і хваляться у мережі новим зовнішнім виглядом.

У зменшенні шлунку зізнались гумористка Анастасія Ткаченко, реперка Альона Альона і комік Володимир Жогло. Як схудли артисти і який вигляд вони мають зараз – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Як змінився Володимир Жогло

38-річний український актор та гуморист Володимир Жогло найбільше важив 164 кілограмів. Через це артист зважився на операцію зі зменшення шлунку за наполяганням дружини Ірини.

Обраниця Жогло зізнавалася, що роками спостерігала, як чоловікові важко впоратися з вагою власними силами. Дієти й спорт трималися недовго – щойно Володимир повертався з роботи виснаженим, усі харчові обмеження летіли шкереберть. Вирішальним аргументом стало не лише здоров'я, а й турбота про маленьку дитину пари.

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Однак наважитися Жогло на хірургічне втручання заважали не так страхи щодо здоров'я, як внутрішнє відчуття, що витрачати чималі гроші "на себе" – це якось не по-чоловічому. Зрештою, операція обійшлася приблизно в 4 тисячі доларів, і суму гумористу довелося позичати.

"У мене був психологічний бар'єр, що це ж треба на себе витратити. Операція насправді коштувала в межах 4 тисяч доларів на той час. Я взяв роботу, тому що я позичав гроші. Мені треба було повертати гроші. І люди сміються: 4 тисячі доларів, а він позичив гроші, не смішіть нас", – розповідав шоумен.

Так, завдяки баріатричному втручанню актор позбувся 65 зайвих кілограмів. Наразі його вага становить 99. Жогло зазначав, що це все ще не кінцевий результат.

Володимир Жогло до схуднення Фото: Скріншот Володимир Жогло схуд на 65 кг Фото: Скріншот

Схуднення Насті Ткаченко

Відома гумористка Настя Ткаченко у березні цього року зробила баріатричну операцію через проблеми зі здоров'ям. Найбільша вага артистки становила 130 кілограмів. Вже у вересні вона схудла до 93,5 кілограма і наразі активно хизується своїми досягненнями у мережі.

Втім, це не кінцевий результат гумористки. Її ціль – 65 кілограмів. Окрім змін у харчуванні Настя додала спорт для підтримки тіла й шкіри.

Настя Ткаченко до схуднення Фото: Instagram Настя Ткаченко після операції зі зменшення шлунка Фото: Instagram

Операція Альони Альони

Реперка неодноразово показувала свої шляхи схуднення зі спортом, а також уколами. За її словами, вона роками відмовлялася від баріатричної операції, але лікарі наполягали на цьому.

Зрештою, Альона наважилась на хірургічне втручання зі зменшення шлунку. Артистка зізналась, що на це її надихнула подруга, яка після такої ж операції схудла зі 140 до 70 кілограмів.

Наразі зірка проходить реабілітацію та відновлюється. Альона мріє важити 80 кілограмів і буде робити все заради цього.

До речі, медики категорично заборонили реперці вагітніти щонайменше рік або навіть два. Втім, за словами Альони, вона має в планах народити двох дітей до 40 років.

"Сказали, що перший рік категорично не можна взагалі вагітніти. Як мінімум, через втрату мінералів, через те, як буде засвоюватися їжа, через те, що будуть загоюватися рани і з тілом будуть відбуватись великі трансформації. Але, насправді, наголосили на тому, що краще було б два роки не вагітніти, трошки дати організму прийти до тями і протягом другого року слідкувати, як будуть всмоктуватися поживні речовини, щоб не було дуже великих дефіцитів", – заявляла знаменитість.

Альона Альона до операції Фото: Instagram Альона Альона зробила операцію зі зменшення шлунка Фото: Instagram

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